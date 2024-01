Arconic-Alba Fehérvár – SZTE-Szedeák 94-92 (24-26, 26-20, 23-21, 21-25)

Székesfehérvár, 1200 néző

Vezette: Földházi Tamás Péter, Frányó Péter, Balog György Attila

Arconic-Alba Fehérvár: Chambers 16/6, Kass 3/3, Barnett 16/9, Philmore 19/6, Dickey 18. Csere: Vojvoda 16, Roberts 6, Balogh M., Takács Milán. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga

SZTE-Szedeák: Woolridge 25, Locke 29/15, Balogh Sz. 4, Bognár K. 5/3, Lake 15. Csere: Zsíros 8/6, Mucza 2, Mayer 2, Cohill 2. Vezetőedző: Nikola Lazic

Úgy várhatta az összecsapást a házigazda Alba, hogy saját csarnokában még ebben a bajnoki idényben nem talált legyőzőre, és ennek a mérlegnek a megőrzése volt a céljuk a labda feldobása előtt. Azonban feltétlenül figyelemreméltó volt a Tisza-partiak idegenbeli mérlege, hiszen négy meccsen is diadalmaskodtak korábban, ám az a fehérváriak önbizalmát növelhette, hogy az „odavágón”, októberben ők örülhettek a végén.

A találkozó első kosarát alig húsz másodperc után James Dicley szerezte egy remek zsákolásból. Aztán Isiah Philmore talált be kintről, majd közelebbről a publikum vastapsával kísérve, 8-0. Egyértelműen uralta ekkor a játékot az Alba, egészen a 4. percig, amikor Noah Locke, Balogh Szilárd és Ryan Woolridge pontjaival közelebb felzárkózott, és egyenlített a Szeged, 15-15. Lake ráadásul a következő támadásból előnyhöz is juttatta a vendégeket, így nem csoda, hogy nyomban időt kért Zubillaga. A Szedeák légiósainak lendülete láthatóan megfogta az Albát, pontatlanul dobtak, míg ellenfelük lubickolt, és ötpontos fórt kovácsolva a 8. percre, 17-22. Vojvoda Dávid és Siyani Chambers pontjai oldottak a feszültségen, de az áttörést Anthony Roberts kosarai jelentették, 24-22. Más kérdés, hogy Locke őrzése nem kis gondot okozott, és a negyedet is a kék mezesek nyerték, megérdemelten.

A folytatásban sem villogott a házigazda, Zubillaga idegesen járkált fel, s alá az oldalvonal mellett, míg tanítványai egymás után tévesztettek célt, a látogatók pedig sorra szerezték a pontokat, és a 23. percre tízzel vezettek, 24-34. Rendkívül tompának tűnt az Alba, hiányzott a megfelelő koncentráció. Kass Balázs pontos triplája, és Jordan Barnett kosarai oldottak valamelyest a negatív szérián, és ezekkel lőtávolon belülre került a hazai gárda, 35-38. A szegediek is elkezdek hibázgatni, az Alba küzdött az egyenlítésért, bár egy lépéssel, egy-egy ponttal mindig riválisa előtt járt a vendégcsapat. Chambers ziccere jelentette az egyenlítést, majd Roberts kosara a vezetést a félidő előtt, 46-44.

A nagyszünet után Dickey szépen kivitelezett egy-egyezése hozta meg az első pontokat, majd az eredményjelző táblán eltűnt minden információ, percekig állt a játék, az egész csarnok, beleértve a játékosokat is a teljesen fekete kijelzőt leste, és várta, hogy az megjavuljon. Szerencsére ez a közjáték nem jelentett gondot, bár Locke távoli dobásából megint igen közel került az SZTE, 55-53. Jókor jött a figyelmeztetés, mert innentől igyekeztek elkerülni a fehérváriak azt, hogy ellenfelük három ponton belül ne nagyon kerüljön, 62-59. Woolridge egyszer ezt megtette, ám már nem engedte kiénekelni a sajtot a szájából a kék-fehér legénység, és Vojvoda triplája tette mindezt biztossá a záró tíz perccel megelőzően, 73-67.

A negyedik negyed is szorosan alakult, próbált lépést tartani vendéglátóival az SZTE, fel is jött két pontra, és nem a Fehérváron múlott, hogy nem a vendégek örülhettek a végén, mert több alkalommal is igen közel álltak ahhoz, hogy fordítsanak, de az Alba közepes teljesítménnyel is megőrizte hazai veretlenségét.