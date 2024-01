Nem kezdett rosszul a Fehérvár az első harmadban, kiegyenlített játék zajlott a jégen, megvoltak az emberelőnyös lehetőségek és a helyzetek is, azonban ezekkel nem sikerült élni. Aztán a második játékrészen már kicsit megbillent a pálya a hazaiak felé, Sofronék többet is lőttek kapura, valamint lőttek két gólt is, az egyiket fórban. Ebben a harmadban tíz percnyi kiállítást szedett össze a FEHA19, és sajnos ez a szám nem csökkent az utolsó etapra sem, így viszont nem maradt se idő, se energia visszajönni a mérkőzésbe, Skachkov gólja pedig eldöntött minden nyitott kérdést.

– Egy nagyon kemény mérkőzés volt a mai, 0-0 volt az eredmény az első húsz percet követően. Szerencsére mi tudtuk megszerezni a vezetést, sikerült két emberfórt is kihasználnunk. Egy jó recept a sikerhez, ha emberelőnyös találatokat tudsz szerezni, és a kapusteljesítmény is kiváló. Matt O'Connornak ma sikerült shotout-ot elérnie. Az elmúlt 9 mérkőzés alkalmával rendre jó teljesítményt nyújtottak hálóőreink. Ez az egyik kulcs a sikerhez. Holnap is sok energiával kell kezdenie a csapatnak, gyors visszafordulásokra lesz szükség. Ismét el kell végeznünk a házi feladatot, ki kell elemeznünk az ellenfelet és a saját összecsapásunkat. Menni kell előre! – mondta Mark LeRose, az SC Csíkszereda másodedzője.

– Mindig nehéz itt játszani. Összességében nézve, tetszett, ahogyan kezdtünk, az első harmadban sok jó lehetőségünk volt, hogy megszerezzük a vezetést, de sajnos nem tudtunk élni azokkal. A következő játékrészben sem játszottunk rosszul, de a mérkőzés hajrájához közeledve több szükségtelen kiállítást is begyűjtöttünk, ami a Csíkszeredának kedvezett. A csíki egy tapasztalt és minőségi játékosok alkotta csapat, akinek ha lehetőséget biztosítasz, hogy előnyben játszhasson, be is fog találni. Mindent egybe vetve elégedett vagyok a játékosaim teljesítményével, nagyon sok létszámhátrányos helyzetet tudtunk kivédekezni. Jelenleg az öltözőnk tele van csalódott és frusztrált sráccal, ami azt igazolja, hogy ez a csapat mind olyan játékossal van tele, aki a szívén viseli ezt a projektet. Mindig többet és többet akarnak, ezt a mentalitást pedig előnyünkre kell formálnunk a holnapi, Brassó elleni meccsen. Pontokra van szükségünk. A végsőkig fogunk holnap este is harcolni. Ez a fiatal srácokból álló alakulat ma este ilyen lelkes közönség előtt is karaktert mutatott. Ugyanígy kell küzdenünk a további találkozókon is – nyilatkozta Anatoli Bogdanov, a FEHA19 vezetőedzője.

A fehérvári fiatalok számára pénteken folytatódik a túra, a 17.30-tól a Brassó otthonában lépnek majd jégre.