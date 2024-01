Sima, 95-73-as vereséggel búcsúzott a Zsíros Tibor Magyar Kupa negyeddöntőjében az Arconic-Alba Fehérvár a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely ellen. A székesfehérváriaknak szinte semmi nem jött össze a mérkőzésen, azonban gyorsan talpra kell állniuk, hiszen nincs szünet, szombaton 15.30 órától már a Szolnoki Olaj otthonában játszanak rangadót.

A hétközi vereség ellenére jó formának örvend Alejandro Zubillaga legénysége. A bajnokságban már öt mérkőzése veretlen, legutóbb csak a DEAC otthonában szenvedett vereséget – még decemberben – egy már megnyertnek tűnt mérkőzés hosszabbításában. Ennek is köszönhető, hogy 17 forduló után 15-2-vel áll a gárda – ezzel második a tabellán –, amely eddig csak idegenben, a DEAC és a Falco ellen vonult le vesztesen a pályáról.

A szolnokiak sem panaszkodhatnak, hiszen idei négy mérkőzésükből csupán egyet, a Sopron elleni bajnokit veszítették el. Előbb a DEAC otthonából távoztak győztesen, majd hazai környezetben a Zalaegerszeg ellen arattak sikert. Emellett a kupában is bejutottak a négyes döntőbe, hiszen a bajnokság után ott is legyőzték a DEAC-ot. Ezzel a jó évkezdéssel az Olaj fel is jött a harmadik helyre, 17 összecsapás után 10-7-el állnak, hazai pályán pedig hét győzelem mellett csak a Sopron és a Szombathely ellen hagyták el pont nélkül a parkettát, amiben nagy szerepet játszik az idényben eddig 23.8-as VAL-átlagot hozó Strahinja Jovanovic.

A két csapat legutóbbi egymás ellenijén végig dominált az Alba, amely aztán 93-73-ra diadalmaskodott is. A sikerben kulcsszerepet játszott Vojvoda Dávid, aki 23 pontja mellé szedett három lepattanót és kiosztott négy asszisztot. Amikor viszont legutóbb Szolnokon találkoztak egymással a felek – még 2022 decemberében –, akkor az Olaj örülhetett a végén, hiszen hiába egyenlített a negyedik negyedben a Fehérvár, a hosszabbítást négy ponttal megnyerte ellenfele, így a mérkőzést is 94-90-re.