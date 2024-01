A 4. forduló sorsolása:

2024. április 10., 17:00

Sárbogárd SE – Tordas (Sárbogárd Sportpálya)

MÁV Előre Főnix FC – Móri SE (Főnix Park)

Beloiannisz – Ercsi Kinizsi (Beloiannisz Sportpálya)

Az 5. forduló sorsolása:

2024. április 24., 17:00

Bakonycsernye – a Sárbogárd SE – Tordas győztese (Bakonycsernye Sportpálya)

Pátka - Baracs (Pátka Sportpálya)

A MÁV Előre Főnix FC – Móri SE győztese – Bodajk (a helyszín még nem ismert)

A Beloiannisz – Ercsi Kinizsi győztese - Sárosd (a helyszín még nem ismert).

Az már korábban, az előző fordulóban eldőlt, hogy idén nem lesz címvédés, mivel a tavalyi kupagyőztes Lajoskomárom SE 2-1-re kikapott a MÁV Előre Főnix FC otthonában, ám az előző évi kiírásban a legjobb nyolc közé eljutott csapatok közül többen most is még állnak, és esélyük van arra, hogy akár a fináléig is eljussanak.

A Beloiannisz, a Sárbogárd SE, és a Baracs gárdái közül utóbbi tavaly döntőt játszott, és nagy küzdelemben maradt alul a már említett Lajoskomárom ellen. Így a baracsiak akár ismét eljuthatnak most is a Sóstói stadionba, ahol 2023 májusában négyezer szurkoló előtt léphettek pályára.

Az pedig már egészen biztos - mint megtudtuk az MLSZ Fejér Vármegyei igazgatójától, Schneider Bélától -, hogy a döntőbe került csapatok 2024. május 22-én, szerdán újfent a Sóstói stadionban fognak összecsapni.

Mindenesetre nem lesz könnyű dolguk a csapatoknak a 4. fordulóban, hiszen a vármegyei I. osztályú bajnokságban jelenleg a 2. helyen tanyázó Sárbogárd SE a 4. helyezett Tordassal vív majd rangadót, valamint a listavezető, őszi első MÁV Előre Főnix FC az 5. pozíciót elfoglaló, és tavaly még NB III-as Móri SE ellen harcolhat a továbbjutásért.