A H-Moto Team által menedzselt pilóta és stábja nagy fába vágta a fejszéjét 2023 kapcsán, hiszen Kovács Bálint két különböző sorozatban, különböző motorokkal, eltérő csapatokkal állt rajthoz. Az egyik széria az általa már jobban ismert EWC volt, azaz az endurance-világbajnokság, ahol idén állandó pilótaként rótta a köröket a szlovák Maco Racing Team színeiben. Ám ezen felül más típusú bajnokságban is részt vett Kovács Bálint, méghozzá az IDM, azaz a német bajnokság versenyein is indult, méghozzá a BMW gyári versenyzőjeként. A kettős terhelésnek nyilvánvalóan megvoltak a maga nehézségei, valamint pozitív hozadékai.

– Ez egy remek lehetőség volt, ezért soha nem is nehézségként gondoltam rá, az elsődleges szempont az volt, hogy a versenyekben talán kevésbé gazdag 2022 után 2023-ban ennyire komoly szezont tudjak futni két ilyen bajnokságban. Rengeteget tanultam, jó és gyors csapattársaim voltak, profi körülmények között versenyezhettem. Ez egyfajta tanulóév is volt számomra, mivel sok pályát nem ismertem, vagy már nagyon régen mentem rajtuk. Az egyik motor, a BMW is újdonság volt számomra, soha nem versenyeztem ezzel a márkával. Nem volt könnyű, ahhoz, hogy kimagasló eredmény jöjjön ki, még egy kis idő kell. Az EWC-t tekintve is volt változás, hiszen 2022-ben tartalékos, beugró pilótaként versenyeztem, a múlt szezonban pedig már állandó tagja voltam a csapatnak. Ez fontos szempont a beállítások terén, hiszen az első perctől részt vehettem a folyamatokban, élveztem, ebből a szempontból is sokat tanultam, bár ebben az évben a szerencse nem áll mellettünk. A harmadik futamon tudtuk talán először megmutatni, mire is vagyunk képesek, a kategóriában a hatodik, összetettben a nyolcadik helyen zártunk. A világbajnokságot végül a nyolcadik helyen zártunk, ami egy privát csapattól egyáltalán nem rossz eredmény – nyilatkozta lapunknak Kovács Bálint.

Fontos kiemelni, hogy a két bajnokságban két különböző motoron versenyzett a fehérvári pilóta, a német bajnokságban egy BMW nyergében üldözte ellenfeleit, míg az EWC-ben a már jobban ismert Yamaha volt a munkaeszköze. Két teljesen más karakterisztikájú motorról van szó, így átülni egyikről a másikra rövid időn belül igazi kihívásokat tartogatott a 22 éves motoros számára.

– Különbözik a kettő, ez is egyfajta kihívást jelentett, amikor két egymást követő hétvégén át kellett ülni az egyikről a másikra. A BMW egy erősebb motor lóerőt és a végsebességet nézve, a Yamaha a felsőbb fordulatszám tartományokban jobban eltűnhet, de az alsóbbakban pedig nagyon erős, például a kanyartempója sokkal jobb. Mindkettővel lehet jól menni, egymás után a kettővel kicsit nehezebb, más karakterisztikájú motrok, mindig kellett pár kör, mire átszoktam a másik motorra – ecsetelte Kovács, majd kitért arra is, mennyire volt más egy-egy bajnoki hétvége a különböző sorozatokban. – A versenyek hangulata és felépítése más inkább. Az EWC-ben majd egy hetet ott vagyunk, keddtől vasárnapig majdnem végig motorozunk, nincs az a nagy sietség, mint amikor csak péntektől vasárnapig tart egy hétvége. Ez érződik a pilótákon is, jobban tudsz hangolódni a versenyre is. Az IDM-ben talán kicsit feszültebb a légkör, érzi mindenki, hogy kevesebb ideje van kihozni magából a száz százalékot. A pilóták minősége mindkét sorozatban rendkívül magas.

Kissé hullámzó év van Kovács mögött, már ami az eredményességet illeti. Az IDM, mint új bajnokság rengeteg kihívást tartogatott a fiatal versenyző számára, arról nem beszélve, hogy a pályák egy részét vagy nem ismerte, vagy jó néhány éve versenyzett rajta utoljára. Az endurance világában őt és csapatát, a Maco Racing Teamet pedig kicsit elkerült a szerencse 2023-ban, hiszen alig akadt olyan versenyhétvége, ahol ne lett volna vagy technikai hiba, vagy esés okozta megakadások.

– Az IDM-bn a szezonkezdet nagyon jó volt utólag visszagondolva, de a legjobb versenyemnek az idény végéről, Assent mondanám. Hiába volt egy bukásom a második versenyen, ettől függetlenül tényleg úgy éreztem, a hétvége elejétől az élmezőnyhöz tartozom és csak pici lépések választanak el attól, hogy a dobogóért harcoljak. Nagyon élveztem, jó hétvége volt. A legrosszabbul sikerült forduló talán a schleizi volt. Egyrészt az a pálya félig-meddig utcai, nem egyszerű falat, főleg ha négy éve mentél ott utoljára, kicsit elveszettnek éreztem magam a motor beállítása kapcsán.

Az EWC-ben Spa nagyon ígéretesnek tűnt, de az esésem miatt rosszul sikerült, pedig a tempónkkal nem volt gond. Azzal kezdődött a verseny Belgiumban, hogy nem indult el a motor a rajtnál, aztán jött a hajnali bukásom. Ebben a bajnokságban a bol d’or-i versenyt sikerült a legjobban idén, jó helyezést értünk el.

Az új idény április környékén kezdődik majd, Kovács Bálint motoros felkészülése pedig februárban kezdődik majd. Az új szezon terveiről majd néhány hét múlva rántják le a leplet, addig is az egyetemi vizsgáké, és a fizikai felkészülésé a terep. No meg van lehetőség összegezni az elmúlt esztendő tapasztalatait.

– Hiányérzetem van, jó lett volna az IDM-ben a dobogóért küzdeni az utolsó körökig, az év eleje azt mutatta, talán ez sikerülhet. Rengeteget tanultam, a csapattársaimtól sok adatot láthattam, ilyen tekintetben fejlődtem. Fontos tapasztalat volt az is, hogyan kezeljek egy feszesebb hétvégét versenyzőként, ez nagy tanulságot hozott. Ha rosszul alakul egy hétvége, azt is valahogy kicsit lazábban kell kezelni s jobbra fordítani. Azt éreztem párszor, hogy talán túlfeszültem néhány dolgot, így egy rosszul indult hétvége még rosszabbá vált, ebben szeretnék előre lépni a következő szezonra.