Magyarország – Csehország 27-4 (7-2, 6-2, 8-0, 6-0)

Eindhoven, 50 néző. Vezette: Grandin (francia), Cakmakoglu (török)

Magyarország: Magyari A. – Faragó K. 4, Szilágyi D. 4, Rybanska 2, Parkes 4, Kuna 2, Vályi V. 2. Csere: Neszmély (kapus), Leimeter 3, Garda 1, Mahieu 3, Tiba 1, Szabó N. 1. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor és Mihók Attila.

Csehország: Remisová – Fugnerová, Holá, Busauerová 1, Vomastková, Hlavatá 2, Javurková. Csere: Vlasková (kapus), Makovská, Votavová, Kubinková, Kilianová 1, Drnková. Szövetségi kapitány: Marek Fugner.

Emberelőny-kihasználás: 4/4, ill. 5/0

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –.

A keretben ezúttal is ott volt mind a három dunaújvárosi játékos, a horvátok ellen szemsérülést elszenvedő Gurisatti Gréta azonban kimaradt a pihenőt kapó Keszthelyi Rita mellett. Már az első percektől a mieink akarata érvényesült, szépen és eredményesen játszott a magyar válogatott, a gólok is eloszlottak szépen. A nagyszünetig még nem, de aztán elég gyorsan összejött a tízgólos különbség is, a második félidőben már gólt sem engedélyeztek a mieink a cseheknek. A dunaújvárosiak közül mind a hárman betaláltak, Szabó Nikolett az első negyedben megszerezte első gólját az Európa-bajnokságon, Garda egyszer, míg Mahieu háromszor volt eredményes.

– Nem úgy terveztük, hogy játszanunk kell a nyolc közé jutásért, de igyekeztünk alázatosan hozzáállni a találkozóhoz, és nem marcangolni magunkat azért, ahogy a görögök és a hollandok elleni meccs alakult. Minden támadást és védekezést igyekeztünk felhasználni a céljainkra, az olaszok elleni negyeddöntőben kiderül, hogy mennyire sikerült. A fiúk már megmutatták, hogyan kell legyőzni az olasz válogatottat, hasonló játékot és eredményt én is elfogadnék, de tisztában vagyunk vele, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz – mondta Mihók Attila a Nemzeti Sportnak a lefújás után.

Olaszország ellen valóban nem lesz könnyű dolga a magyaroknak, hiszen az ellenfél egy napos pihenő után ugrik majd a medencébe, míg Magyarország válogatottja ötödik mérkőzésére készül öt nap alatt. A kedd esti negyeddöntő 20.30-kor kezdődik majd.