Január harmadikán megkezdte a felkészülést a tavaszi folytatásra a csákvári alakulat. A cél adott, hiszen bár az őszt a hetedik helyen zárta az együttes, a bennmaradás kérdése korántsem lefutott téma, hiszen kevés pont választja el a csapatokat egymástól, így ha beüt egy negatív széria, rögtön bajba lehet kerülni, az ide évben pedig négy csapat búcsúzik majd a második vonaltól.

Az első héten már túl a téli alapozás során a Csákvár, és a keretben is lett némi változás, elsősorban a Puskás Akadémiával való szoros együttműködés eredményezte ezeket a mozgásokat.

– Huszonkét játékossal dolgozunk jelenleg. Első számú kapusunk, Pécsi Ármin a Puskás Akadémia együttesével készül ezekben a napokban, így Zelizi Patrik mellett kapusedzőnk, Somodi Bence is beállt a háló elé. Egy új fiú érkezése már most biztos. Az akadémián nevelkedő korosztályos válogatott Dusinszki Szabolcs tavasszal kölcsönben csapatunkat erősíti. A 18 éves szélső az őszi idényben 10 mérkőzésen lépett pályára a Puskás II harmadosztályban szereplő gárdájában – mondta a csákváriak honlapjának Tóth Balázs vezetőedző.

Az edzőmérkőzések végleges ellenfelei is tisztázódtak. A héten szerdán az NB III-as Csorma ellen lesz az első találkozó, majd a hétvégén a KTE ellen játszik a Csákvár. Később a törökországi edzőtáborban a koszovói élvonalban szereplő Gjilani, majd a kazahi Yelimay, végül pedig a Dinamo Kijev második együttese ellen lép pályára az Aqvital.