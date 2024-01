Alba Fehérvár KC – NEKA 27-27 (13-13)

Székesfehérvár, 400 néző

Vezette: Horváth Péter, Marton Balázs.

Alba Fehérvár KC: Tóth Nikolett – Szemes 2, Szmbatjan 7, Szabó K. 6 (2), Kövér 3, Utasi 4, Takó. Csere: Orbán (kapus), Afentaler 3 (2), Sulyok, Zrnic 1, Kocsis B., Bojtos 1. Vezetőedző: Horváth Roland

NEKA: Csapó Kincső – Miklós K. 2, Győri V. 4, Lapos 1, Petruska, Faragó Lea 8 (1), Bató 5 (2). Csere: Zaj (kapus), Wald 4, Keceli-Mészáros 1, Munteanu-Korodi 2, Alaxai, Katona, Pálmai. Vezetőedző: Bakó Botond

Kiállítások: 12, ill. 6 perc

Hétméteresek: 6/4, ill. 3/3

Még egy perc sem telt el, amikor Szabó Kitti hétmétereséből előnyhöz jutott a házigazda. Majd Szabó, miután Takó Viktóriát beröptették a hetesen belülre újabb büntetőből ért el találatot. Nehezen tudott „szabadulni” ellenfelétől a Fehérvár, Tamara Szmbatjan ugyan kétgólos vezetést kovácsolt, de ezt rövid időn belül kiegyenlítette Győri Viktória, 4-4. Eléggé kiismerhetők voltak a hazai akciók, emellett egy eladott labda után először a találkozón a NEKA neve mellé került a magasabb szám az eredményjelzőn, 4-5. Ezt követően Faragó Lea volt eredményes, és Horváth Roland nyomban letette az időkérést jelentő táblát a zsűri asztalára. Néhány percig úgy tűnt, hogy ez jót tett a csapatnak, de Faragó lövéseire nem volt ellenszerük a házigazdáknak, így a 14. percben már hárommal vezettek, 5-8. Sokkal összeszedettebben játszott a NEKA, és ez nemcsak a gólokban mutatkozott meg. Aztán éledezni kezdett az Alba, Szemes Szonja felsősarkos találatával feljöttek egy gólra, de az egyenlítés elmaradt, mert Szabó Kitti hetesét védte Zaj Klára, 8-9. Azon sem lehetett csodálkozni, hogy a folytatás is a Balaton-parti gárda kedve szerint alakult, és újra három góllal többet dobtak a 23. percre, mint vendéglátóik, 9-12. Nem jött jókor Szabó Kitti kézsérülése, ő azon kevesek közé tartozott az Albában, aki az átlagnál jobban teljesített. A fehérváriak szerencséjére zsinórban három százszázalékos ziccert hagyott ki a NEKA, és a félidőre azért Utasi Linda üres kapus gólja meghozta az egyenlítést.

A pihenő után sem változott túlságosan sokat a helyzet, erőlködött az AFKC, Szmbatjan próbálkozása hozta meg az újabb egalizálást (15-15), amely tiszavirág életűnek bizonyult, mert Győrit tudták hatástalanítani a védők. A 39. percben Afentaler Sára hetesből hosszú idő után ismét a fehérváriakat juttatta előnyhöz, 18-17. Várták az áttörést az Alba-szurkolói, de Faragó mindig kirukkolt egy-egy védhetetlen lövéssel, így nagyobb különbség nem alakulhatott ki. Emellett határozottan védekezett a látogató, és a 48. percben újfent lépéselőnybe került Wald Kira góljával, 21-23. Kínkeservesen Utasi és Szmbatjan találatai kicsikarták a hazai előnyt az 53. percre, nem elhallgatva azt, hogy a vendégek sorra puskázták el a helyzeteiket, 24-23. Majd néhány másodperccel korábban beálló Bojtos Beáta a hajrában megduplázta a vezetést, de azért még bőven maradtak izgalmak a lefújásig, elég csak arra gondolni, hogy a kétgólos hátrányt is ledolgozták az akadémisták, ráadásul a végén az AFKC több lehetőséget elpuskázott, és így csak egy pont lett a jutalma.

- Valahogy erre az eredményre is számítottam, bár a végjátékban öt ziccert hagytunk ki, és ez önmagáért beszél. Többször felálltunk és visszatértünk ebbe a mérkőzésbe, a NEKA-nak azért gratulálok, mert borzasztóan küzdött, amelyet jó volt látni, bár mi is küzdöttünk. de úgy, mint a lúd a jégen... - értékelte a mérkőzést Horváth Roland a hazaik vezetőedzője.