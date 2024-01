A találkozó nagy kérdése volt, hogy melyik együttes rossz szériája szakad meg, hiszen minkét csapat négy vereséggel a háta mögött várta a fordulót, igaz, a Volán legalább közben szerzett két pontot. Kiss Dávid Vokla Rolandon kívül mindenkire számíthatott, a szakmai stáb a több csatár és hét védő mellett döntött, így Carter Robetson ezúttal nem öltözött be.

Agresszív letámadással kezdett a Fehérvár, az első percekben a Bolzano nem is tudott támadni, majd négy percre volt szükségek az első komolyabb offenzívához, Valentine magasan ellőt korongja csapódott le veszélyesen. Öt perc eltelte után megszerezte a vezetést a HCB, többször megpattant korongot végül Frank kotorta be, 0-1. Nem kellett azonban sokat várni a válaszra, még 30 másodperc sem telt, Phillips távoli bombája kipókhálózta a felső sarkot, 1-1. Nem sokkal később Vértes Nátán ziccerét fogta Vallini, a túloldalon Brunner közelijénél figyelt Roy. A harmad felénél már vezetett a Fehérvár, Stipsicz távoli lövésébe először Magosi ért bele, majd a kapuvas mellett álló Bartalis lábáról ment be a pakk, 2-1. A harmad végén nyomott a Bolzano, de nem született már újabb gól.

A második játékrészt egy áthúzódó kiállítás miatt emberelőnybe kezdte a HCB, de kivédekezték a hazaiak. A fór okozta lendületet azonban magával vitte az olasz gárda, inkább Roy kapuja előtt volt forgalom. Aztán megtalálták a gázpedált a kék-fehérek, majd emberelőnybe is próbálkozhattak, jöttek is a lövések Vallini felé, de nem sikerült belőni a harmadik gólt. A kiegészülés pillanatában a bírók szerint túl sok játékos volt a jégen a Fejér vármegyeieknél, így jöhetett az olasz fór is, ám Thomas megtette azt a szívességet, hogy szabálytalankodott, így egyenlő létszámban folytatták a felek. Később már öt az öt ellen egy védelmi kihagyás elég volt ahhoz, hogy a Bolzano egalizáljon, Kuralt eladott korongjára Mantenuto csapott le és magabiztosan értékesítette a ziccert, 2-2. A kiegyenlített harmad végére jutott még egy fehérvári gól, még hozzá nem is akármilyen, emberhátrányban McGauley és Bartalis ugrott ki kettő az egy ellen, utóbbi pedig kapásból a kapuba bombázott, 3-2.

Leclerc hatalmas lehetőségével indult az utolsó húsz perc, a francia csatár kipattanójánál bravúrt mutatott be Vallini. A kihagyott lehetőség sajnos megbosszulta magát, egy késleltetett kiállítás során egyenlítettek az olaszok, Frank lövése talált utat Roy kapujába, 3-3. A hazai kispad visszanézetett egy les szituációt az akció során, de videózás után érvényes maradt a találat. A gól kissé megfogta a kék-fehér brigádot, néhány perc kellett mire ismét magukra találtak. Pörgött mindkét csapat, folyamatosan adódtak mindegyik kapunál lehetőségek, Vértes hét perccel a vége előtt a kapusba lőtt egy nagy helyzetet. Az utolsó öt percre fordulva erősített a Volán, először megint Vértes, majd Leavens veszélyeztetett, sajnos sikertelenül. A kihagyott lehetőségek megint megbosszulták magukat, két perccel a vége előtt betalált a Bolzano Frank révén, 3-4. Kiss Dávid időt kért, levitte kapusát is, de csak a HCB lőtt gólt Frigónak köszönhetően, 3-5.



Hydro Fehérvár AV19 – Hcb Südtirol Alperia 3-5 (2-1, 1-1, 0-1)

Székesfehérvár, V.: Fichtner, Nagy A., Zgonc, Gatol-Schafranek.

AV19: Roy – Fournier, Campbell, Laberge, Hári(1), Kuralt – Stipscicz (1), Phillips 1, Leclerc (1), Bartalis 2, Magosi – Atkinson, Nilsson, Vértes, McGauley (1), Leavens – Kiss R., Ambrus G., Németh, Terbócs. Vezetőedző: Kiss Dávid.

HCB: Vallini – Valentine (1), Vandane, Frank 3, Ford (1), Thomas – Miglioranzi, Parlett, Halmo, McClure, Gazley – Teves (1), Di Perna, Miceli, Mantenuto 1, Frigo – Pietroniro, Brunner, Alberga, Falicetti. Vezetőedző: Glen Hanlon.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

Kapura lövések: 36-39.