DVTK Jegesmedvék–DAB 3-0 (1-0, 1-0, 1-0)

DVTK Jegesmedvék: Voris – Verveda, Bean, Esteves (1), Berdnyikov (1), Páterka 1 – Szalay, Szathmáry, Farkas, Miskolczi (1), Mattyasovszky 1 – Skrabov, Vojtkó, Razumnyak J. 1, Razumnyak V. (1), Pecsét (1) – Hill, Rőczei, Csiki, Trozsák (1). Vezetőedző: Steve Kasper.

DAB: Tóth – Svars, Maarnela, Szalma, Nemes, Dostalek – Blomberg, Sziszak, Ödman Hadzinikolic, Sillanpää, Koskinen – Varga, Léránt, Savolainen, Atamancsuk, Somogyi – Ahonen, Marosi, Strenk, Szabó. Vezetőedző: Niko Eronen.

Niko Eronen, a DAB vezetőedzője: - A második harmadban megvoltak a momentumaink, emberelőnyöket is sikerült kiharcolni, de ezeket nem tudtuk magas szinten kijátszani. Elhibáztuk a lövéseket, ezzel megkönnyítettük a hazai csapat speciális egységeinek a dolgát. A harmadik harmadban is voltak lehetőségeink, főleg a harmad felénél. De ez a játék az erőfeszítésről szól, ha minden pillanatban beleteszed az erőfeszítést, akkor jó dolgok történnek. Sajnos most mi nem így tettünk.

A DAB kedden 18.40-kor csap össze a fővárosban a BJAHC együttesével. A BJA 49 ponttal - hét ponttal lemaradva az FTC-Telekom mögött - a második az Erste Liga tabelláján, míg a dunaújvárosiak a kilencedikek.