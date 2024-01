Nagyszerű hangulatban kezdődött el a találkozó, az egyik hosszanti lelátót szinte megtöltötték a dunaújvárosi és fehérvári szurkolók. Rögtön az eléjén próbálta magához ragadni a kezdeményezést a Volán, a negyedik perc végén Leavens ugrott ki ziccerben, Tóth lábai között pedig a kapuba lőtt, 0-1. Nem állt meg a Fehérvár, a DAB csak rövid időre tudta elhagyni a saját védekező harmadát. A játékrész felénél Hári tálalt a kapu elé lendületből érkező Magosi elé, a nagy helyzet azonban kimaradt, a rutinos csatár célt tévesztett. Könnyedén adogatott a Fehérvár, hét perccel a szünet előtt Nilsson távoli lövése akadt be, Tóth nem sokat látott az egészből, 0-2. Kicsivel később Fournier és Horváth Dominik ütközött a kapu előtt, tudták folytatni, egy kis kommunikációs baki csúszott a gépezetbe. A figyelem talán nem verdeste az egeket a fehérváriak oldalán, a következő dunaújvárosi támadásnál Ambrus Csongor és Nilsson ütközött, ezt a figyelmetlenséget már kihasználták az Acélbikák, Sillanpaa lőtt a kapuba, 1-2. Felbátorodtak a piros-fehérek, Ödman próbálkozása alig kerülte el a felső sarkot.

A második játékrész hasonló mederben kezdődött el, mint ahogy az első nagy nagy része zajlott, a DAB nem nagyon tudta elhagyni saját harmadát. Két és fél perc után a fölény góllá érett, Fournier életerős bombája a belső kapuvasról jött ki, 1-3. Egy perc múlva jött az újabb találat, McGauley és Terbócs kényszerítőjét követően utóbbi pókhálózta ki a felső sarkot, 1-4. Hat és fél perc eltelte után emberelőnybe került a Dunaújváros, Somogyi helyzetbe is került, de fonákját védte Horváth. Öt az öt ellen nem sok villanása volt a DAB-nak, a harmad derekán Leavens lőtt szépen Tóth hóna alatt a kapuba, Niko Eronen a gól után kapust cserélt, Kovács Dávid állt be, 1-5. A fehérváriak kihagytak egy emberelőnyt, majd a Dunaújváros támadhatott öt a négy ellen, azonban nem sokáig, ugyanis hatan mentek fel játék közben a jégre. Egy öt a három, valamint egy szimpla fór is kimaradt, 5-1-gyel mentek a csapatok pihenőre.

A záró etap elején emberelőnybe került a Volán, Hári az elmozdult kapu vasát találta csak el. Aztán mindkét fél elszalasztott egy fórt, a kék-fehérek már-már túljátszottak egy-egy szituációt, valamint Kovács is elkapta a fonalat. A folytatásban már csak az volt a kérdés, lő-e még gólt a Hydro Fehérvár AV19. Két perccel a vége előtt Kiss távoli lövésébe jól ért bele Mihály, Kovács már nem tudott védeni, 1-6. Az elődöntő csak a nézőtéren idézte a régi megyei derbik hangulatát, a két csapat között osztálykülönbség volt, a Volán készülhet a döntőre, míg a Dunaújváros a bronzérmet veheti célba.

Dunaújvárosi Acélbikák – Hydro Fehérvár AV19 1-6 (1-2, 0-3, 0-1)

Vasas Jégcentrum, 707 néző.V.: Juhász, Rencz, Vincze, Sábián.

DAB: Tóth – Blomberg, Maarnela, Savolainen, Nemes, Somogyi – Svars, Sysak, Dostalek, Lorraine, Szalma – Ahonen, Varga, Ödman, Koskinen, Sillanpaa 1 – Belicenka, Pinczés, Szabó Cs., Károy, Léránt. Vezetőedző: Niko Eronen.

AV19: Horváth D. – Robertson, Campbell (1), Magosi, Hári (1), Kuralt – Phillips, Stipsicz, Leavens 2 (2), McGauley (2), Terbócs 1 (2) – Fournier 1, Kiss R. (1), Mihály 1, Atkinson, Laberge (1) – Nilsson 1, Vokla, Ambrus G., Németh, Ambrus Cs. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Kiállítások: 12, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 14-40.