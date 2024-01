A fehérváriak kedden vereséget szenvedtek az osztrák Aich/Dob együttesétől, 24 óra elteltével pedig a horvát élvonal harmadikja, a Mladost Ribola Kastela ellen vonultak a háló mellé.

Már Pesti Marcell hiányát is megérezte a Loki az ausztriai portya első felvonásán, majd aztán újabb változtatást kellett eszközölni a kezdő hatosban. Tomas Dileo volt a feladó a horvátok ellen Szabó Vilmos helyett, míg a centereknél Eke Péter kapta meg a bizalmat Tomanóczy Bálintot váltva.

Nem kezdett erősen a MÁV Előre, így hamar bele kellett nyúlnia a meccsbe Dávid Zoltán vezetőedzőnek. Ismét Szabót küldte pályára Dileo helyett, s 2-5-ről 7-6-ra fordítottak a fehérváriak. A két csapat 10-10-ig felváltva szórta a pontokat, a MÁV Előre aztán erőre kapott, s nyolc ponttal nyerte a szettet.

A második játszma elején öt ponttal vezettek a fehérváriak, majd 14-9-es állástól azonban a Kastela egy 5-0-s sorozattal egyenlített. Volt tartás a MÁV-ban, hamar visszaállította a különbséget, melyet a végéig meg is tartott. A kétjátszmás előny lélektani fölénye szemmel látható volt Redjo Kociékon, akik már 11-4-nél hét pontos előnyt szereztek. Magabiztosan irányították a végjátékot, amibe még az is belefért, hogy 20-12-nél két fiatal, Sebestyén Márton és Péter Arnold is pályára léphessen.

A MÁV Előre Foxconn végül három szettben nyert, s hét mérkőzés után 15 ponttal várja az utolsó két fordulót a MEVZA-ligában. A február közepéig tartó tízcsapatos alapszakaszban mindenki egyszer játszik mindenkivel, a végén a legjobb négy jut az elődöntőbe.

– A fiúknak ezúttal sikerült fegyelmezetten játszaniuk. Attól függetlenül, hogy úgy gondolom, a játékerő-különbség alapján kötelező győzelem volt, egyben nagyon fontos lépés is volt számunkra. Amint látjuk, vannak körbeverések az ellenfelek között is, így az első számú célkitűzésünk, a négyesdöntő elérhető közelségbe került. A mi kezünkben van a sorsunk, ha fenn tudjuk tartani a koncentrációt, akkor sikerülni fog – fogalmazott Dávid Zoltán, a MÁV Előre Foxconn vezetőedzője.



MÁV Előre Foxconn – Mladost Ribola Kastela 3-0 (25-17, 25-20, 25-20)

Ausztria, Bleiburg

MÁV Előre Foxconn: Ambrus, Eke, Koci, Boa, Janke, Dileo. Csere: Takács (liberó), Szentesi (liberó), Szabó, Tomanóczy, Péter, Fazekas, Sebestyén. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Kastela: Mocic, Vlahovic, Kulusic, Juric, Parcina, Cimbaljevic. Csere: Jurkovic (liberó), Mustapic, Cvijovic, Aganovic, Jureta. Vezetőedző: Almir Aganovic.