Másik sebességi fokozatba jött ki a második harmadra a Volán, azonban Lamoureux résen volt, majd Németh emelte ki a pakkor rossz helyen, két perc lett a jutalma. A Villach be is szorította ellenfelét, de Roy és a védelem magabiztosan tette a dolgát. Öt az öt ellen összejött az egyenlítés, Lamoureux hathatós közreműködésével. Egy kapu mögötti korongért korcsolyázott ki a vendégek portása, McGauley megszerezte tőle a korongot, középre adott, az érkező Laberge pedig nem hibázott, 1-1. Lendületbe jött az AV19, de egy kontrából megint majdnem betaláltak az osztrákok, Rebernig először Stipsiczet, majd Phillipset is megkerülte, de Roy mamuttal védett. A túloldalon már rezdült a háló, Mihály lőtte ki a felső sarkot, a társak kiválóan takartak a kapus előtt, 2-1. Szinte rögtön kaptak a vendégek egy fórt, de Hancock nagy helyzete szerencsére kimaradt. Aztán a fehérváriak is kaptak előnyt, igaz nem sokáig élvezhették a létszámfölényes szituációt, a játékvezetők Phillpsnél láttak fogást, ez kívülről pont fordítva látszódott, Zrnic bíró sem tartozik a szurkolók kedvencei közé, talán nem véletlenül...A harmad vége felé két nagy ordító helyzet adódott a Villach előtt, először Wallente kissé oldalról érkezett egy keresztpasszra lendületből, Roy nagy bravúrral átért, majd kicsivel később Hári eladott korongja után Rebernig kísérletét tolta kapuvasra a hazaiak hálóőre.

Aktívan kezdett a Villach a harmadik játékrészben, de aztán Terbócs is nagy helyzetbe került. Oda-vissza hoki alakult ki, mindkét oldalon alakultak k veszélyes helyzetek, Phillips és Lindner megcsörrentette a kapuvasat is. Nyomott a VSV, és hét perccel a vége előtt ennek is meg lett az eredménye, Rebernig ért bele Roy előtt jól egy lövésbe, 2-2. Négy és fél perccel a vége előtt emberelőnybe került a Fehérvár, de ahogy az egész mérkőzésen, most sem ment igazán a hazaiaknak. Még két perc sem volt vissza a rendes játékidőből, amikor újra vezetett a Volán, Lamoureux-ről kijött a korong, Terbócs pedig megtalálta azt és besodorta. A játékvezetők hosszasan visszanézték az esetet a kapusakadályozás miatt, de végül érvénybe maradt a találat, 3-2. Nyomott a Villach a dudaszóig, de Kiss Dávid együttese kibekkelte a hátra lévő időt.

Hydro Fehérvár AV19 – EC IDM Wärmepumpen VSV 3-2 (0-1, 2-0, 1-1)

Székesfehérvár, 2006 néző. V.: Rencz, Zrnic, Konc, Miklic.

AV19: Roy – Robertson, Campbell, Leavens, Hári, Kuralt – Stipsicz, Phillips, Magosi, Németh, Mihály 1 – Fournier, Kiss R. (1), Atkinson (1), McGauley (1), Laberge 1 – Vokla, Ambrus G., Ambrus Cs., Terbócs 1. Vezetőedző: Kiss Dávid.

VSV: Lamoureux – Lindner, Wall, Rebernig 1, Desjardins (1), Hughes – Katic, Macpherson, Sabolic, Ruchenwald, Tomazevic – Wetzl, Kulda, Wallenta (1), Hancock 1, Lanzinger (1) – Tschurnig, Maxa, Viveiros. Vezetőedző: Marcel Rodman.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

Kapura lövések: 19-37.