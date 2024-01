Gödörben van a Volán, már csak az a kérdés, mikor tud belőle kijönni. Az elmúlt öt mérkőzését elveszítette a kék-fehér együttes, mindössze két pontot gyűjtöttek csak. Kedden a Bolzano érkezett a Raktár utcába, bár a helyzetei most is megvoltak a Fehérvárnak, és a harmadik harmad elején még 3-2-re vezetett a Fejér vármegyei alakulat, a pontszerzés elmaradt, a hajrában az elmúlt hetekhez hasonlóan az ellenfélnek jött ki jobban a lépés.

– Kiélezett mérkőzés volt, a végén megint egy szerencsétlen helyzetben egy éppen hogy a kapura tett korong bement. Ez sajnos túl későn jött ahhoz, hogy fordítani tudjunk. Frusztráló, hogy megint az utolsó percekben ment el a mérkőzés, de ezt most egyszerűen el kell fogadnunk. Ahogy a sikerek közepette is csapatként tudtunk játszani és mindenki élvezte, most meg kell találnunk a módját, hogy ebben a nehezebb időszakban is összeszedjük magunkat. Előbb-utóbb a rosszul pattanó korongok nem úgy jönnek majd az ellenfeleknek, a mi ordító helyzeteinket, amelyeket most kihagyunk, majd belőjük. Türelmesnek kell maradnunk és keményen és alázatosan kell tovább dolgoznunk – mondta a mérkőzés után Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője – A srácok mindent megtettek, a játékrendszert betartották. Elkövettünk mindent a győzelemért, gyorsan reagáltunk a bekapott gólra, emberhátrányban is betaláltunk, nem adtuk fel, mentünk előre, helyzeteket alakítottunk ki. Nekik bement, nekünk nem.