„Idő van! Kezdjünk el kocogni!” – kurjantja el magát egy szőke fiatalember a bokszklub közepén, s már indítja is a markában lapuló stoppert. A teremben gyülekező férfiak és nők, fiatalabbak és idősebbek hang nélkül fogadnak szót, s már indulnak is köreikre, majd aztán úgy végzik a keményebbnél keményebb gyakorlatokat a szőnyegen kijelölt állomásokon, mint a kisanygal. Nem merül fel bennük kérdés, vajon jó-e az, amit a mindössze 15 esztendős lurkó csináltat velük.

A Fehérvár Küzdősport SE serdülő-válogatott, magyar bajnok ökölvívója, Turós Levente egy héten át tartotta a hobbibokszolók edzéseit. Édesapját, a versenyzőit viadalra kísérő vezetőedzőt, Turós Arnoldot helyettesítette. Nem kényszerből tette, s nem is kényszeredetten.

– Úgy érzem, nagyon jól összeraktam az edzéseket. Nem terveztem sokat, csak annyit határoztam meg előre, hogy mire fogunk koncentrálni az edzésen. Reggel megnéztem, kik jönnek, milyen képességű sportolókkal foglalkozom, eszerint igazítottam a gyakorlatokat – mesélt edzői élményeiről Turós Levente, aki februárban ünnepli majd 15. születésnapját. – Nem versenyzőkkel foglalkoztam, hobbistáknak tartottam edzést, másfajta feladatokban kellett gondolkodnom, mint amit például mi végzünk a tréningeken. Más a feladatok nehézsége, ideje. Fiú, vagy lány végzi, mindegy, mert mindenki a maga képességei szerint hajtja végre. Az volt a cél, hogy pont elfáradjanak, ne legyen túl nehéz.

Nem izgult az ifjú tréner, inkább csak izgatott volt az első edzés előtt.

– Kíváncsi voltam, hogy milyen edzést vagyok képes tartani, hogy hallgatnak-e rám. De láttam, hogy működik, és ezt nagyon élveztem. Nem apa kért meg, hogy helyettesítsem, én mondtam neki többször is, hogy majd én megtartom az edzést, ha neki el kell utaznia. Nem foglalkozott vele különösebben, de most újra jeleztem neki, hogy én bizony megtartom az edzéseket, s belevágtunk. Összeírta nekem, hogy melyik napon, milyen fajtájú edzéseket kellene tartani, de a feladatokat én kreáltam.

A fajtákból nem engedett. Ha valaki a hét közepén rátekeredett volna kicsit a zsákra, Levi rögtön jelezte: szerdán nem lehet, más a feladat! - Nem volt apelláta.

Küzdelem a ringben, Levi felügyeletével

Fotó: Ferencz Balázs

- Szeretem a sport ezen területét is. Egyébként ezt is tanulom. A Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Sportedző képzésére járok, atlétika-edzők leszünk, ha elvégezzük az ötéves képzést. Több specifikus tantárgyunk is van, ilyen például az edzésprogram, a gimnasztika, vagy éppen az anatómia. Nem egyfajta menekülőút volt ez az iskolaválasztás, én régóta edző szeretnék lenni. Nem is emlékszem, mikor jöttem erre rá, ez mindig is így volt, ebbe nőttem bele.

Céltudatos fiatalember, de ahogy meséli, leginkább a sport terén. Ott jobban figyel. "Maradjon fenn a kéz!" - hívja fel a figyelmet egy hibásan kivitelezett gyakorlat közben.

A héten azonban már saját magára kell összpontosítania, hiszen péntektől a junior ökölvívó válogatott összetartásán lesz jelenése, mint bunyós.

- Mindenki azt mondta, hogy jó edzéseket tartott, elégedett voltam vele. Azt rájöttem, hogy miért dicsérték: nála jobban fel volt tekerve a fűtés, mint az én edzéseimen - viccelődött a Fehérvár Küzdősport SE vezetőedzője, Turós Arnold. - Ebbe született bele, jó érzéke van hozzá, ráadásul ez az ökölvívásán is látszik. Büszke vagyok rá, szerintem nagyon jó edző lesz. Akkor jó egy edző, ha szociálisan érzékeny. Ha érdekli a környezete. Leviben ez megvan, törődik a körülötte mozgó emberekkel. Szerintem jó mintát adtam neki.

Csippan a stopper Turós Levente kezében. "Idő van! Mehet a nyújtás, az edzésnek vége!" - emeli meg a hangját az ifjú tréner.