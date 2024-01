Puskás Akadémia FC – Vancouver Whitecaps 2-0 (0-0)

Puskás Akadémia FC: Pécsi –Maceiras, Szolnoki (Pál 59’), Markráf (Stronati 59’), Ormonde-Ottewill (Vitályos 46’) – Favorov (Plsek 40’), Corbu (Vékony 46’), Nissila (Mondovics 59’) – Slagveer (Levi 46’, Batik 72’), Komáromi (Nagy 59’), Gruber (Puljic 46’).

Gól: Vékony (81.), Plsek (83.).

A Puskás Akadémia a héten hazatér a Spanyolországból, ám az edzőtábor végéig még van feladata a felcsúti gárdának, hétfőn az amerikai MLS-ben szereplő Vancouver Whitecaps volt az ellenfél.

– Nagyon jó körülmények között készülhetünk, jó itt lenni. Persze otthon is minden adva van, a srácok mindenhol nagyszerű munkát végeztek eddig. Nagyon hasznos volt az első edzőmérkőzésünk is. Nagyon örülök, hogy az MLS-ben szereplő Vancouver ellen játszhatunk hétfőn, erős csapatról van szó, az előző bajnokságot a hatodik helyen fejezték be a nyugati konferenciában. Ők ha jól tudjuk tíz napra érkeztek, több mint 34 játékossal, összesen négy mérkőzést játszanak majd. Mostanában volt a draft náluk, így sok a próbajátékos is. Nehéz, erős ellenfélre készülünk, fizikális játékot játszanak, sokat futnak, de magunkra akarunk koncentrálni – nyilatkozta a találkozó előtt a felcsútiak honlapjának Macsicza Dávid, a Puskás Akadémia videóelemzője.

A felcsútiak keretében egy próbajátékos is szerepet kapott, a finn Urho Nissilä ott volt a kezdőben. A 27 éves játékos 12 mérkőzésen a felnőtt válogatottban is játszott, legutóbb 2022-ben kapott meghívót. Nissilä 2023 augusztusában vált szabadon igazolhatóvá, azóta nincs csapata.

A mezőnyjáték és a test-test elleni párharcok domináltak a mérkőzésen, az első komoly helyzet a Puskás előtt adódott, a 14. percben Slagveer távoli lökete ment mellé. A 28. minutumban egy szöglet után Corbu tűzhette rá, de a védők blokkolni tudtak. Az amerikaiak a félidő végén voltak aktívabbak a felcsúti kapu előtt, de hol Pécsi, hol a kapufa segítette ki a Fejér vármegyeieket.

A szünetben cserélt Hornyák Zsolt, több fiatal kapott ismét bizonyítási lehetőséget. A változtatásokhoz a Vancouver alkalmazkodott jobban, Levonte Johnson helyzeténél nagyot fogott Pécsi. A félidő közepén is frissített a PAFC trénere, sőt a 72. percben 2023. október 22. óta sérüléssel bajlódó Batik Bence is beállt. A mérkőzés hajrájában beerősített a Puskás, és megszerezte a győzelmet. Először Vékony Bence lőtt egy szép gólt a 81. percben, majd két perccel később Plsek is eredményes volt, 2-0. Folytatás 25-én a Sparta Praha ellen.