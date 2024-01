A megszokás nagy úr. Épp, mint a Vidi idei első edzőtáborában, a második Umagban töltött egyhetes összetartás nyitányán is szakadt az eső. Pénteken egy edzés szerepelt a programban, az is könnyebb volt, hiszen a szombaton és vasárnap is felkészülési mérkőzést játszik a csapat.

- A bemelegítés után cicajáték szerepelt az edzéstervben, majd taktikai gyakorlatokat végeztünk, hogy miként kellene játszani az Eszék és a szerb csapat ellen. Passzokat, befejezéseket gyakoroltunk. Aki az Eszék ellen játszik, pontrúgásokat is gyakoroltak, mi, akik előreláthatólag szombaton nem lépünk pályára, öt az öt elleni kisjátékokat csináltunk - mesélte Simut Mario, a Fehérvár FC télen szerződtetett 20 éves szélsője.

Simut Mario három hete a Vidi játékosa, második edzőtáborát kezdte meg a fehérváriakkal.

- Nagyon tetszik minden. A játékosok, a stáb is kivétel nélkül nagyon jó fej. Az első edzőtáborban még nem éreztem magam teljesen otthonosan a csapaton belül, de most már teljesen beilleszkedtem. Kovács Patrikkal egyszerre érkeztünk, mindig együtt mozogtunk, hiszen mi voltunk az új játékosok, de most már sokmindenkivel jóban vagyok.

Simut Mario

Az NB II-es Haladásban 16 bajnokin szerepelt, két gólt rúgott. Ezután igazolt a Vidihez.

- Nem gondolkodtam sokat, mikor megkeresett a Fehérvár. Előbb a Diósgyőr ajánlata futott be, de amikor a Vidi is jelentkezett, nem is vacilláltam, ide akartam jönni. Szeretnék segíteni a csapatnak, de miután a Fehérvár az első NB I-es együttesem, az az elsődleges célom, hogy annyit játsszak, amennyit csak tudok. Ugyanakkor fontos számomra, hogy újra szerepelhessek az U21-es válogatottban. Bese Barnabás és Fiola Attila is azon a poszton játszik, mint én. Bízom magamban, jó sokat fogok dolgozni, s majd meglátjuk, hogy be tudom-e verekedni magam a csapatba. A Haladásban sok poszton játszottam, jobb védőként futballoztam a legtöbbet, de játszottam jobb szélsőt is, de "tízest" is. A ZTE elleni Magyar Kupa-meccsen például csatár voltam. Legszívesebben szélsőt játszom. Gyors vagyok, amit a szélen jól tudok hasznosítani.

Nem töltött sokat a pályán, máris meglőtte első gólját a Vidi mezében. A Hajduk Split ellen talált be.

- Szuper érzés volt az új klubom első meccsén gólt lőni. Jól ment a játék, de nagyon elfáradtam. Amikor a támadás során kaptam a labdát, már tudtam, mit kell csinálni. Mikor elrúgtam, elestem, így nem láttam, csak hallottam, hogy a kapufára ment, felnéztem, s láttam, hogy a másik kapufát is érinti a labda, csak utána gurul a kapuba.

A korábbi NB I-es kézilabdázó, a Vácott és Derecskén remeklő Dobrovolszky Beatrix fia 13 éves korától Angliában nevelkedett, a West Ham United és a Welling United csapataiban játszott 17 és fél éves koráig. A Brexit utáni szabálymódosítások miatt nem rendelkezett a megfelelő játékengedéllyel, ezért bajnoki mérkőzéseken nem futballozhatott, de minden edzésen keményen dolgozott.

- A négy és fél év alatt kaptam a legtöbbet a futball terén. Ekkor alakultak ki a készségeim. Intenzitást tanultam, gyorsan kellett mindig játszani és gondolkodni. A foci azonban ott is ugyanaz, mint itt, de megtanultam, hogy gyorsan kell dönteni a pályán.

Ezen a héten főként a támadójáték gyakorlására fókuszál Bartosz Grzelak együttese. Simut Mario kibontakozhat, hiszen inkább támadó felfogásban futballozik.

- Támadásban sokkal többet tudom használni az erősségeim, mint védekezésben. Úgy érzem, vasárnap az Odzaci ellen például sokkal több esélyem lesz bekapcsolódni a támadásokba.

Amint megérkezett a fehérváriakhoz, szembesülnie kellett azzal, hogy két meghatározó játékos, Kenan Kodro és Deybi Flores is eligazoltak a Viditől.

- Láttam, hogy Kodro mennyire fontos tagja volt a Fehérvárnak. Az első edzésemen még ott volt. Sajnálom, hogy elmentek. De úgy érzem, hogy megmarad a lendület. Nagyon jó az edző, kiválóak az edzések, a játékosok rengeteget dolgoznak, bízom benne, hogy robog majd tovább a Vidi.