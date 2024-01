Női pólósaink a 2022-es Eb-ig nyerő szériában voltak, azonban az olimpiai bronz és a világbajnoki ezüst után a spliti Európa-bajnokságon csak ötödik lett a válogatott, míg 2023 nyarán a vb-n hatodik. Ez már Bíró Attila állásába került, helyét a DFVE volt vezetőedzője, Mihók Attila és Cseh Sándor vette át. A társkapitányoknak nem volt könnyű dolga, hiszen fél év alatt kellett feltérképezni a keretet, az elvárás viszont adott, vagy a hollandiai kontinenstornán, vagy a februári világbajnokságon kvótát kell szerezni a 2024-es párizsi olimpiára. A közvetlen felkészülés a kontinenstornára november végén kezdődött el, azóta több keretszűkítés, és felkészülési mérkőzésen van túl a gárda, a munkát egy spanyolországi edzőtábor zárta le.

– Már vártuk nagyon az Eb-t. Bár hosszú felkészülésen vagyunk túl, egy világverseny előtt volt már ennél hosszabb is. Elég sok minden belefért ebbe az öt hétbe. Fizikálisan készen állunk, sokat tudtunk gyakorolni két kapura is, Spanyolország, Kína, valamint fiú csapatok ellen is. Ezek mind szolgálták a felkészülésünket, a spanyol edzőtábor is hasznosnak bizonyult, bízom benne, hogy az Európa-bajnokságon is kijön majd, mennyit fejlődött a csapat – mondta lapunknak Garda Krisztina.

Szabó Nikolett (kékben) első felnőtt világeseményén vesz részt

Forrás: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

Az utazó keretbe több újonc is szerepet kapott, egyik közülük a dunaújvárosi Szabó Nikolett, aki élete első felnőtt világversenyére készül. Elmondta, nagyon izgult a kerethirdetéskor.

– Amikor behívtak a bő keretbe, már annak is örültem, hiszen olyan játékosokkal készülhettem, akik a példaképeim. Tudtam, hogy nagyon sokat tanulhatok tőlük és fejlődhetek. Az elmúlt hetek nagyon jók voltak, élveztem minden pillanatát. Az egyik legjobb élményem, amikor Keszthelyi Rita edzés után még segített gyakorolni, ő nagy példaképem és ez extra motivációt jelentetett. Egyébként egyből nyitott volt mindenki az újoncok felé is, mintha ezer éve együtt játszanánk, gördülékenyen ment a beilleszkedés. Nagyon kemény volt a felkészülésünk, rengeteget úsztunk, a gyorsaságra és az állóképességre nagy hangsúlyt fektettünk. Nem gondoltam volna, hogy Sanyi ilyen kedves lesz, nagyon sok pozitív dolgot hozott ki belőlünk, önmagunkat tudtuk adni teljesen, Mihivel (Mihók Attila) megtalálták az összhangot, és nekünk is átadták ezt a nyugodtságot. Nagyon jól éreztem magam a csapattal a spanyol edzőtáborban is, nagyon izgultam, de annyira nyugodt és koncentrált volt mindenki, hogy ez rám is átragadt és higgadt fejjel játszottam, az utolsó edzőmérkőzésen sikerült is nyernünk ellenük. Ez nagyon jó lezárása volt a felkészülésnek – fogalmazott a fiatal játékos. – Hazafelé a reptéren lett kihirdetve a keret, nagyon izgultam, tudtam, hogy mindent megtettem a kerettagságért. Amikor kimondták a nevemet, nem is tudtam felfogni, kellett egy nap mire leülepedett bennem. Először anyukámat hívtam fel, ő már a kicsit remegő hangomból tudta, hogy bent vagyok a keretben, eszméletlen volt azt hallgatni, mennyire büszke rám.

A válogatottnak a kvótaszerzéshez a görög és az olasz csapat előtt kell végeznie, a mieink Horvátországgal, Hollandiával, valamint Görögországgal kerültek egy csoportba, utóbbi csapat ellen kezdik meg a lányok az Európa-bajnokságot. Ha a kvartett első két helyén végezne a Mihók Attila és Cseh Sándot vezette együttes, az könnyebb utat jelenthetne a folytatásra, de az első két mérkőzésnek a görögök és a hollandok ellen nagy jelentősége lesz. A magyar válogatott szerdán utazott ki a helyszínre, az első találkozóra péntek este 20.30-kor kerül sor Görögország ellen.

– Az első mérkőzés, ha nem is az Eb legfontosabb meccse, de nagyon fontos állomása lesz a tornának. Hasonló a program, mint Splitben volt, ott már megtapasztalhattuk, milyen az, amikor az első két meccsen kikapunk, ezért ezt most mindenképpen el szeretnénk kerülni. A csoport első két helyén szeretnénk végezni ezúttal. Talán a hollandok erősebbek, mint a görögök, ők a világbajnokok, ráadásul hazai pályán játszanak, komoly erőt képviselnek majd. Ettől függetlenül Görögország sem rossz csapat, sok jó játékosuk van, ráadásul sokan játszanak a Bajnokok Ligájában. A horvátok elleni találkozót is komolyan kell majd venni. Azonban meccsről meccsre haladunk, nem arra fókuszálunk, mi lesz majd később az egyenes kieséses szakaszban. Először a görögök vannak célkeresztben, aztán majd a hollandok következnek. Már rögtön az első találkozón szeretnénk jó teljesítményt nyújtani, hiszen fontos összecsapás, az Eb-n a kvótaszerzés a cél, minél jobb helyen szeretnénk zárni – nyilatkozta Garda.

Mahieu (fehérben) kemény ütközetekre számíthat az Eb-n is

Forrás: Árvai Károly / Nemzeti Sport

– A bő négy hetes felkészülés után szerintem készen állunk, ugyan gyakorlásból sosem elég, de már várjuk az Eb-t. Mindenki fókuszált volt az elmúlt hetekben, volt bőven edzőmérkőzésünk és kétkapus gyakorlásunk is. Sajnos a spanyol edzőtábor nagy részében beteg voltam, csak egy meccsen tudtam játszani. Fontos lépés volt az Európa-bajnokság felé vezető úton ez az edzőtábor, mindig nehéz ellenfél a spanyol válogatott, de sikerült a hibáinkat kijavítani és előre léptünk.

Rövid és intenzív lesz ez a kontinenstorna, hiszen ötödikén kezdünk, és tizenharmadikán már be is fejeződik. Fontos lesz, hogy meccsről meccsre haladjunk, nem szabad túlságosan előre nézni, jelenleg a görögök elleni találkozóra fókuszálunk – összegezte az Európa-bajnokság előtti gondolatait Mahieu Geraldine.