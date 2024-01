A 23 éves center Győrben született, majd 14 évesen Németországba igazolt. Onnan 2021-ben tért haza, először Kecskeméten játszott, majd Kaposvárra került. A 210 centiméter magas Fazekas Máté december végén közös megegyezéssel távozott a Somogy vármegyeiektől, ahol ebben a szezonban 13 mérkőzésen lépett parkettre, átlagban 12 percet töltött a pályán, ezalatt 3.5 pontot, 1.8 lepattanót és 0.8 gólpasszt átlagolt.

– Karácsony előtt bontottunk szerződést a Kaposvárral, utána szülővárosomban, Győrben edzettem. Több élvonalbeli csapat keresett, de úgy éreztem, Fehérváron lesz a legjobb nekem, csak jókat hallottam a klubról, a csapatról a szakmai stábról és néhány nap közös edzés után úgy érzem, helyes döntést hoztam. Nagyon családias közegbe érkeztem, a magyar játékosok és a légiósok is szívélyesen fogadtak, ahogy a szakmai stáb is, szóval nem lesz nehéz beilleszkedni. Nagyszerű edzésmunkát végzünk, a csapat hozzáállása példaértékű, nem véletlen, hogy az Alba ilyen előkelő helyen áll a tabellán. Csapatembernek tartom magam, aki alárendeli magát a csapat érdekeinek, tudom hol a helyem és hogy miben tudok segíteni. Igyekszem a pályán és azon kívül is mindent megtenni a sikeresség érdekében – mondta a klub honlapjának Fazekas Máté, aki már szerepelt a magyar válogatott keretében is.