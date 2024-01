A magyar bajnokságban két mérkőzéssel kevesebbet játszó, de így is második helyen álló székesfehérváriak a negyedik Debreceni EAC-ot fogadták hazai pályán a férfi röplabda Extraliga szombati játéknapján.

Az összecsapást a vendég debreceniek kezdték jobban, egészen 8-6-ig tartani tudtak hol egy-, hol kétpontos előnyüket, azonban ekkor a székesfehérváriak fordítani tudtak. Először 14-12-nél vezetett egynél többel a házigazda, amely aztán noha háromszor visszaengedte ellenfelét döntetlenig, de az előnyt nem adta ki kezéből, a szettet pedig 25-21-re be is húzta.

A második felvonásban aztán kinyílt az olló, a DEAC 13-7-re is vezetett, de a MÁV Előre folyamatosan, apránkéntelőbb négyre, majd háromra csökkentette hátrányát. 20-16-os debreceni vezetés után egy jól időzített időkérést követően aztán beindult a hazai henger, sorozatban négy ponttal sikerült egyenlíteni. 22-22-nél aztán ismét megállíthatatlannak bizonyult a házigazda, amely sorozatban három labdamenetet is megnyert, így a játszmát is 25-22-re.

Végül a harmadik játékrészben bár volt, hogy vezetett a DEAC, de ez nem okozott gondot a MÁV Előrének, amely ismét a szett végén húzott el, és 25-20-al le is zárta azt. A székesfehérváriak ezzel a sikerrel tovább őrzik veretlenségüket az Extraligában.

MÁV Előre Foxconn – Debreceni EAC 3-0 (25-21, 25-22, 25-20)

Székesfehérvár, VOK Sportcsarnok, 113 néző

MÁV Előre Foxconn: Szabó, Ambrus, Eke, Koci, Boa, Janke. Csere: Takács (libero), Szentesi (liberó), Tomanóczy, Péter, Pesti, Fazekas Sebestyén, Dileo. Vezetőedző: Dávid Zoltán

Debreceni EAC: Moret, Pavliuk, Cesar, Kiss, Bagics, Veres. Csere: Bán (libero), Remete, Elleh, Dorogi. Vezetőedző: Fodor Antal