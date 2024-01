A Falco KC elleni kupabúcsú után a Szolnoki Olaj vendégeként lépett pályára az Arconic-Alba Fehérvár a kosárlabda NB I 18.fordulójában. A két csapat székesfehérvári mérkőzésén 93-73-ra az Alba diadalmaskodott a több sérültjét nélkülöző Olaj ellen. A hazaiak célja a visszavágás, míg a vendégeké az öt mérkőzéses győzelmi széria tovább növelése volt a rangadón.

A feldobás után az Olaj hozta el a labdát Wiggins pedig gyorsan előnyhöz is juttatta a hazaiakat egy kettessel, de Chambers parádés megoldásával – a bedobást a neki hátat fordító védőkre dobta, majd magát „szöktette" – szinte azonnal egyenlített is az Alba. A folytatásban fej-fej mellett haladtak a felek, sok volt a hiba mindkét oldalon, a legnagyobb különbség mindössze három pont volt. A székesfehérváriak részéről Chambers volt a legaktívabb, aki négyszer is rádobott a hármasra, de ebből csak egy ment be neki. Vojvoda nem a legjobban kezdett: kétszer rosszul passzolt, valamint faultolt is egyet. A negyed utolsó percére aztán három ponttal ment a Szolnok, de Philmore előbb egy kettest majd egy hármast is dobott, így már az Albánál volt az előny, 19-20.

A második felvonást a vendégek indították egy kosárral Roberts révén, amit két hármas követett – egy itt, egy ott. Az Olaj aztán ritmust váltott, Thomas hármasai nagy hatékonysággal ültek, hamar 10 pont állt a neve mellett, csapata pedig 6.34-nél már néggyel vezetett. A székesfehérváriak ezután hol eladták a labdát, hol kihagyták a lehetőségeket, a szolnokiak pedig köszönték szépen és elhúztak 41-28-ra. Ekkor Zubillaga időt kért, ami meg is hozta az eredményét, hiszen egy 5-0-s szakasszal felzárkózott a Fehérvár, a Szolnok pedig kezdett elfogyni. A hibát hiba követte, így a 13 pontos előnyről a vendégek négyre tudtak zárkózni, a félidő végére pedig 43-39-es eredmény alakult ki.

A fordulás után nagyon jól kezdett az Alba, 50-49-nél egy pontra jött vissza, de ekkor valami ismét megtört, hiszen a Szolnok egy 7-0-s szakasszal 57-49-re húzott el. Ezután Vojvoda belendült, és hamar 14-re növelte pontjainak a számát, így a vendégek ismét felzárkóztak, ráadásul 1.32-vel a játékrész vége előtt át is vették a vezetést. Pongó Máté üresen eldobott hármasával aztán ismét az Olaj került előnybe, 66-65. Végül Roberts dobott egy kettest, majd három másodperccel a vége előtt le is faultolták, bedobta a két büntetőt, így az utolsó 10 perc előtt 69-66-ra vezetek a székesfehérváriak.

Az utolsó negyedben aztán rengeteget hibázott a Szolnok, hiába zárkózott nyolcról ötre, bő négy perccel a vége előtt – először a mérkőzésen – több mint tíz volt az előnye a Fehérvárnak. A házigazda ekkorra már teljesen szétesett, Vojvoda, Roberts és Barnett remekelt, kérdés pedig nem maradt: az Alba nagyon sima, 97-81-es győzelmet aratott.

A mérkőzés legeredményesebb játékosa Roberts lett, aki 23 pontot jegyzett.

NHSZ-Szolnoki Olajbányász – Arconic-Alba Fehérvár (19-20, 24-19, 23-30, 15-28)