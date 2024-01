Telt ház, nagyszerű hangulat fogadta a csapatokat Ajkán, és a körítés meg is látszódott az első harmadon, hiszen kiegyenlített, pörgős mérkőzést láthatott a publikum. Tíz percig jól tartották magukat a Fejér vármegyei fiatalok, majd négy perc alatt kaptak két gólt. Ám ettől sem estek össze, Blasko révén pedig sikerült szépíteni még az első játékrészben. A második harmadot sem kezdte rosszul a FEHA19, ám fél perc alatt két kapott gól mint utólag kiderült, végleg eldöntötte a nyitott kérdéseket. Ezt követően ugyan mindkét oldalon megvoltak a helyzetek, de újabb gól már nem esett, az FTC begyűjtötte a három pontot.

– Tetszett, ahogy az első harmadban játszottunk, ekkor voltunk a legjobbak ma. Sikerült szorosan védekeznünk és a korongot is megjátszanunk, amikor erre esély nyílt. Reméltem, hogy többet ki tudunk hozni ebből a játékrészből, adódtak esélyeink is a gólszerzésre. Sajnos ma nem tudtunk egynél több gólt szerezni. A második harmadban az ellenfél fokozta a tempót, és fizikálisabban kezdett játszani. Nekünk kiesett két csatárunk az első harmadban, ez némileg elvette a ritmusát a játékunknak. Nem sikerült annyira szorosan védekeznünk, mint ahogyan akartunk, néha hosszan birtokolta az FTC a korongot. Látható, hogy az ellenfél tapasztalt, minőségi csapat, a költségvetések és a tapasztalati szintek közötti különbség ma kijött a meccsen. Az ellenfél érdemeit nem szeretném kisebbíteni, kiválóan végrehajtották a játéktervüket, gratulálok nekik. Kedden újabb esélyt kapunk, hogy megmérkőzzünk ellenük. Ezen a meccsen számos jó dolgot is csináltunk, de tanulnunk kell a hibáinkból, mégpedig gyorsan – mondta Anatoli Bogdanov a lefújást követően.

– Ma 60 percet jól végig hokiztuk, nem volt olyan lyuk, ami régebben előfordult nálunk, nem voltak kisebb hullámvölgyek. Ma rendkívül jól lehoztuk ezt a 60 percet, megvolt a kellő intenzitás. Tudjuk nagyon jól, mindig elmondjuk, hogy a FEHA19 nagy sebességgel játszik, jól küzdenek, fiatalok, van energiájuk. Ez látszott ma is, nekünk is nagy energiákat kellett mozgósítani, hogy sikeresek legyünk. Sose könnyű egy fiatal csapat ellen, de ezt ma 60 percig lehoztuk, és elmondhatjuk, hogy nem volt kétség azt illetően, hogy ki nyeri ezt a mai meccset – összegzett Fodor sSzabolcs, az FTC-Telekom vezetőedzője.

Javítási lehetőség szinte rögtön adódik, ugyanis kedden 18.30-tól ismét összecsapnak a felek, de ezúttal a fővárosban lesz a randevú a Tüskecsarnok jegén.