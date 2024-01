Kilábalni a gödörből. Ezzel a mottóval vághatott neki a Volán a bécsi túrának, hiszen Kiss Dávid együttese zsinórban három alkalommal hagyta el vesztesen a jeget, ehhez pedig nemigen szokott hozzá ebben a szezonban a listavezető. A Capitals abszolút az idény eddigi negatív meglepetése, az osztrákok a mezőny utolsó harmadában helyezkednek el, még a rájátszás-kvalifikáció is kétséges számukra. Ennek ellenére az elmúlt fordulókban elért eredményeik jelezték, nem szabad leírni őket, a Salzburgot megverték, míg a Klagenfurttól pontot raboltak.

Jó tempóban kezdtek a felek, veszélyesebb volt valamivel a hazai gárda, Roy-nak többször is közbe kellett avatkoznia. Az első komoly Fejér vármegyei helyzetre majdnem három percet kellett várni, ekkor Magosi fordult be a kapu elé, de Steen leért a rövidnél. A lelátón igazi hangpárbaj alakult ki, hiszen a szép számú bécsi szurkolókon kívül Székesfehérvárról is több mint két szektornyi szimpatizáns utazott ki élőben buzdítani Háriékat. Hét perc után emberelőnybe került a Bécs, nyomtak is rendesen a hazaiak, de a magyar csapat játékosai kiváló blokkolásokkal jelentkeztek. Egyenlő létszámnál próbálta uralni a mérkőzést a Volán, de a támadásépítésbe néha becsúsztak pontatlan passzok. Hét és fél perccel a szünet előtt Brunner kínálta meg Royt egy távoli lökettel, bár lecsorgó volt, de a portás még időben magához húzta a pakkot. Három és fél perccel a harmad vége előtt hatalmas hangorkánt lehetett hallani a vendég szurkolók felől, ugyanis megszerezte a vezetést a Fehérvár, Phillips a kék vonal környékéről kapásból bombázott a kapuba, 0-1. Wardley és Németh játék közben akaszkodott össze, aztán Kuralt ziccere maradt ki, a szlovén támadót is meg akarták verni a védők, ő nem hagyta magát, cserébe a játékvezetők őt küldték ki két percre... A fórban beszorult a magyar csapat, Phillipset vágták sípszó után hátba bottal, a védő a bécsi csatárral egyetemben ült ki a büntetőpadra.

A második játékrészből még két perc sem telt el és egyenlített a Vienna Capitals. A fehérvári letámadás kicsit elcsúszott, Weinger kapott egy jó kiugratást, a csatár pedig élt a lehetőséggel és kíméletlenül kihasználta a ziccert, 1-1. Nem hagyta szó nélkül ezt a Hydro Fehérvár AV19, alig több mint egy perc elteltével ismét a vendégeknél volt az előny, Campbell takarásból leadott lövése talált utat a kapuba, 1-2. Elkapta a fonalat a Fehérvár, sorra jöttek a magyar lehetőségek, de Laberge és Leclerc sem tudott túljárni Steen eszén. A játékrész végére emberelőnyök miatt is visszajött a meccsbe a Bécs, de Roy és a védelem állta a rohamokat.

Az utolsó harmadot emberelőnyben kezdte a Volán, de gyorsan megszakadt a játék, mivel a korong a vizes jégen gyakorlatilag nem csúszott. A kiegészülés után majdnem egalizált a Bécs, de aztán egy újabb fórban sikerült megszerezni a harmadik gólt is, szépen kijátszott akcióban Laberge kapásból, kissé oldalról lőtt nagy gólt, 1-3. Könnyen lezárhatta volna emberelőnyökből a találkozót a Fehérvár, de nem mentek be a helyzetek, így maradt izgalom a folytatásra. Hat perccel a rendes játékidő vége előtt zárkózott a Bécs, öt a négy ellen Franklin értékesített egy kipattanót, 2-3. Bár a fehérvári szurkolók idegeinek nem, a mérkőzésnek jót tett a gól, mindkét fék eggyel magasabb fokozatba kapcsolt, helyzetek mindegyik kapunál adódtak a hajrában. Sajnos nem húzták ki a vendégek, Heinroch életerős lövése a kapuban kötött ki, 3-3. Jöhetett a hosszabbítás, ahol bár Weinger betalált, ezt lesről tette. Itt is megkapta az esélyt egy emberelőny formájában a kék-fehér gárda, de ezzel sem sikerült élni, így a büntetők döntöttek a bónuszpont sorsáról, Weinger lőtte be egyedül, így csak egy ponttal térhet haza a Hydro Fehérvár AV19.

Spusu Vienna Capitals – Hydro Fehérvár AV19 4-3 (0-1, 1-1, 2-1, 0-0, 0-1) – büntetők után

Bécs, 4490 néző. V.: Steffl, Rencz, Siegel, Bedynek, Vaczi.

Vienna: Steen – Heinrich 1 (1), Wardley, Cheek, Ticar (2), Weinger 1 – Hackl, Donohue (1), Kainz, Franklin 1, Twaynski – M. Fischer, Brunner, Böhm, Antal, Preiser – Pallierer, Piff, Widhalm, Kromp, Hartl. Vezetőedző: Christian Dolezal.

AV19: Roy – Fournier, Campbell 1, Magosi, Hári, Kuralt – Robertson, Atkinson, Leclerc (1), Bartalis (1), Leavens (1) – Stipsicz, Phillips 1, Mihály, Németh, Terbócs – Kiss R., Nilsson, Vértes (1), Ambrus G. (1), Laberge 1. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Kiállítások: 21, ill. 19 perc.

Kapura lövések: 28-31.