BJA – Dunaújvárosi Acélbikák 3-8 (2-3, 1-2, 0-3)

Már a keddi odavágón eldőlt gyakorlatilag minden kérdés, hiszen a Dunaújváros 9-2-re verte meg a fővárosi fiatalokat, a mérkőzésen egyetlen percig sem volt veszélyben a hazai győzelem, a DAB vezetőedzője, Niko Eronen érthetően elégedetten nyilatkozott ezt követően.

– Tudtuk, hogy ez egy kicsit másmilyen lesz, mint amihez hozzászoktunk a ligában. Maximálisan tiszteltük ellenfelünket, így is kellett játszanunk, s bár mi voltunk az esélyei a mérkőzésnek, megvoltak azért ennek is a kihívásai. Örülök a 9-2-es eredménynek, ami ad némi kényelmet a második mérkőzésre. Volt pár új játékosunk, egy teljes sor jött fel a junioroktól és nagyon jól játszottak, örültünk annak, amit láttunk tőlük, mert meg akarták mutatni, hogy ide tartoznak, többet akarnak, többet érdemelnek a jövőben, ez volt a legnagyobb pozitívuma számunkra a mai meccsnek. Elvégeztük a munkát, s remélem, hogy holnap is hasonló eredménnyel zárunk, de van előttünk még hatvan perc, nem gondolkozhatunk ennél előrébb – mondta a finn tréner.

A visszavágón jól kezdtek a BJA fiataljai, a hatodik perc végén Ravasz megszerezte a vezetést a hazaiaknak, ám az öröme nem tarthatott sokáig, Dostalek alig több mint hatvan másodperccel később már egalizált is. Ám felszívta magát a BJA, Tihanyi révén pedig az első játékrész felénél ismét a kék-fehérek vezettek, 2-1. Utoljára a mérkőzésen, Maarnela és Lorraine vezetésével már 3-2-es dunaújvárosi előnnyel fordultak a felek. Ezt követően pedig már nem volt megállás, az olló, a keddi mérkőzéshez hasonlóan az idő múlásával egyre jobban nyílt. A vége 8-3 lett a vendégek javára, kettős győzelemmel ott van a Dunaújváros is a Magyar Kupa Final Fourban.