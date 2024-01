Hydro Fehérvár AV19 – HC Pustertal Wölfe 2-0 (0-0, 1-0, 1-0)

Székesfehérvár, 2490 néző. V.: Grozik, Ofner, Jedlicka, Muzsik.

AV19: Roy – Robertson, Campbell, Leavens (1), Hári, Kuralt 1 – Stipsicz, Phillips, Laberge, Bartalis, Mihály – Fournier, Nilsson, Atkinson 1, McGauley (1), Magosi – Kiss R., Vértes, Németh, Ambrus G. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Pustertal: Smith – Stanton, Messner, Hannoun, Frycklund, Petan – Kasastul, Ege, Morley, Sill, Akeson – Glira, Atwal, Morley, Deluca, Andergassen, Mantinger – Gschliesser, Ikonen, Berger, Hasler. Vezetőedző: Kasper Vuorinen.

Kiállítások: 4, ill. 2 perc.

Kapura lövések: 15-38.

Pénteken a Volánnak két negatív szériát is sikerült megtörnie. A kék-fehérek majd két év után verték meg a Salzburgot, valamint Háriék megszakították az öt mérkőzés óta tartó nyeretlen szériájukat is az osztrák központú ligában. A mérkőzés előtt talán a Pustertal ellen volt a legjobb a fehérváriak mérlege ebben a szezonban, hiszen Kiss Dávid együttese háromból háromszor megverte Petanékat. Az alapszakasz hajrájához közeledve mindkét félnek fontos pontokról született döntés, hiszen az olaszok a legjobb hatba igyekeznek nagy erőkkel, míg a Volán kihasználva azt, hogy két, a tabellán előtte álló riválisa egymás ellen lép majd jégre (a Salzburg fogadja a Klagenfurtot), visszakapaszkodhat az első kettőbe.

A találkozón mindössze 21 másodperc telt el, és emberelőnybe került a Pustertal, de a hazai speciális egység, csakúgy mint pénteken, kiválóan tette a dolgát, a vendégek szinte a harmadba sem jutottak be. A kezdeti nehézségek után pár perc elteltével a Fehérvár is megtalálta az utazósebességét, Nilsson szép cseleket követően keresztbe passzolt, Vértes üresen érkezett, de kimaradt a lehetősége. Nyolc perc elteltével hatalmas helyzet adódott az olaszok előtt, Ikonen maradt egyedül a kapuvasnál, kétszer is rátűzte közelről, Roy mindkét alkalommal bravúrral védett. Aztán a harmadik derekán egy lendületes akció során Fournier a felső kapuvasat találta telibe. Négy és fél perccel a szünet előtt emberelőnybe kerültek a kék-fehérek, de nem sikerült még csak komoly helyzetet sem kialakítani.