A Vidi három felkészülési mérkőzést játszott az Adria partján. Az első edzőtáborban a Hajduk Split alakulatától 4x30 perces meccsen 5-2-re, majd a második etapban az NK Osijektől 2-0-ra, a szerb Tekstilac Odzecitől 2-1-re kapott ki a piros-kék alakulat.

- Tanulságos edzőtábor van mögöttünk, és ez elmondható a mérkőzéseinkre is. A meccsek eredményei nem úgy alakultak, ahogy szerettük volna, kijöttek azok a hibák, amiket ki kell javítanunk, ezeken dolgozunk folyamatosan - mesélt az edzőtáborról a fehervarfc.hu-nak Katona Mátyás, a Vidi középpályása. - A közösségépítés szempontjából is fontos volt az edzőtábor, a második egy hétben is foglalkoztunk még az állóképesség fejlesztésével, de most már inkább a taktika volt a fókuszban. A közösségi programok közül én főleg a dartsban vettem részt, ez rendszeres vacsora utáni program volt.

A 24 esztendős Katona hét gólt szerzett a bajnokságban, Kodro távozásával ő a csapat házi gólkirálya.

- Próbálok hozzájárulni a közösségépítéshez is, örülök, amikor bármilyen téren tudok segíteni a csapatnak, de a legfontosabb számomra az, hogy minél több pontot szerezzünk, és sérülésmentes tavaszom legyen, hogy végig tudjon támaszkodni rám a csapat. Már ott van a fejünkben a bajnoki rajt, ráadásul három idegenbeli meccsel kezdünk, mindenki azon van, hogy úgy menjünk bele a tavaszi szezonba, ahogy elképzeltük. Várom már a bajnoki meccseket, jól fejeztük be az elmúlt félszezont decemberben, ott akarjuk folytatni, ahol abbahagytuk. Idegenben az elmúlt évben nem úgy teljesítettünk, ahogy szerettünk volna, ezért kiemelten fontosak az első meccsek tavasszal. Olyan teljesítményt szeretnénk nyújtani, amire büszkék lehetünk, dominálni, az akaratunkat érvényesíteni akarjuk, nem csak hazai pályán - mondta.

A Vidi február 2-án, szombaton 12.30-kor a Zalaegerszegi TE otthonában kezdi a tavaszt.