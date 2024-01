A nyáron már tizenötödször találkoztak azok a döntően ötvenes éveikben járó felnőttek, akik négy évtizede a belvároshoz közeli Mancz János utcai és környékbeli lakótelepen nőttek fel. Iskola után azonnal a panelházak által körülölelt betonos pályán találkoztak és rúgták a labdát sötétedésig. Közülük többen élvonalbeli labdarúgók lettek – döntően a Videoton színeiben -, az immár meglett felnőttek másfél évtizede elevenítették fel a hagyományokat. A futballozás téli változata tizenkét éve kelt életre, a Videoton, illetve mostani nevén a Fehérvár FC utánpótlás centrumában, a Sóstói Stadion fejlelátójával szemben, az utca túloldalán. Akadt esztendő, amikor a kellemes, napos idő miatt a szabadtéren terelgették a labdát december 31-én délelőtt, ezúttal a terembe vonultak.

A kezdés mindig délelőtt 10 óra, a korábbi években négy csapat vívott körmérkőzést, ezúttal többen igazoltan voltak távol, a megszokott, stabilan harminc feletti, labdát kergető létszám húszra szűkült. Barátok, családtagok, hozzátartozók eljöttek, azonban a műfüvön most csak három együttes szerepelt. A korábbi esztendők hagyományainak megfelelően a Fehérvár FC női NB I-es, nagypályás bajnokságban érdekelt felnőtt együttesének három játékosa is műfűre lépett, a középpályás Szabó Bernadett, a védő Kántor Krisztina és a belső védő, Jánosi Ninetta egyaránt csapata erősségének bizonyult. Bár nem a Manczon nőtt fel, hanem Lagosban, majd Dunaújvárosban, ezúttal is megtisztelte az eseményt a Fehérváron élő, futballmenedzserként tevékenykedő, korábbi tízszeres magyar válogatott csatár, Thomas Sowunmi. Pályára nem lépett, ám kedélyesen beszélgetett a kétszeres válogatott 74 éves, a nemzeti együttesben anno kétszer szóhoz jutó csatárral, Tiber Lászlóval, aki a harmadik helyen tanyázik a Vidi góllövőinek örökranglistáján, 78 találattal, Nikolics Nemanja és Szabó József mögött. Tiber régi történetek sokaságát elevenítette fel gyerekkori barátjával, a nemzetközi futballban immár világsztárként kezelt Szoboszlai Dominik nagyapjával, Németh Gáborral. Ott volt rendezvényen a 78 esztendős – ebből mondjuk harmincat simán letagadhatna - Németh János is, aki előbb a MÁV Előrénél, majd Videoton SC-nél helyezkedett el, 1982 óta szolgálja a piros-kékeket, különböző beosztásokban, a jelenben utánpótlás technikai vezetőként.