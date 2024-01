Nem a legjobb előjelekkel készülhetett az összecsapásra a Volán. Egyrészt előző nap pénteken a csapat kikapott Bolzanóban. Pedig azon a találkozón több, mint fél távig a magyar együttes volt előnyben, ám az utóbbi hetekben kissé mumusnak számító harmadik harmadban a rókák fordítottak, a végén pedig egy üres kapus góllal el is döntötték a három pont sorsár.

– Az első két harmaddal elégedettek lehetünk, kiegyenlített mérkőzés volt, mindkét csapat előtt adódtak helyzetek. Aztán a harmadik játékrészben már nem valósult meg az, amit szerettünk volna látni, úgy láttam, nem maradt elég energiánk, az emberhátrány sokat kivett belőlünk. Az első góljuk szerintünk kérdéses volt, de ezzel most nem igazán tudunk mit kezdeni, nagyon fontos momentumban kaptuk azt. Az utolsó harmadban sajnos nem tudunk elég energiát belerakni az egyenlítéshez, hat az öt ellen sem sikerült betalálunk, így itt kellett hagynunk a három pontot – fogalmazott a pénteki derbi után Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

Akadt még egy tényező, ami megzavarhatta (volna) a fejeket, ugyanis az Asiago felé vezető úton a Volán csapatbusza balesetbe keveredett, szerencsére személyi sérülés nem történt. A közúti eset miatt azonban késett a Fehérvár, jó pár perccel később dobták be a pakkot szombat este.

Ám úgy tűnik, idén, ilyen történések után is össze tudja magát kapni a gárda..

Ugyanis húsz másodperc sem telt a mérkőzésből, máris vezetettek a kék-fehérek, Hári a szélén megkerülte Casettit, a magyar támadó meg sem állt a kapuig és De Filippo hóna alatt a kapuba lőtt, 0-1. Nem állt le a Volán, jól játszott a magyar együttes, sorra jöttek a helyzetek. A fölény a harmad közepére egy újabb fejér vármegyei góllá érett, ismét az első sor villant meg. Egy lendületes akciót követően Hári, Kuralt és Leavens háromszögezett, utóbbi lövése még kijött a kapusról, ám a kipattanónál Kuralt volt a leggyorsabb, 0-2.

A második harmad már jóval kiegyenlítettebb volt, hét perc elteltével pedig zárkóztak az olaszok, a hazaiak szépen járatták a korongot, mozgatták az egész védelmet és Horváthot is, majd Vallati lőtte rá oldalról, a pakk Horváth mamutjáról csorgott be végül, 1-2. Nem hagyta magát a Fehérvár, a negyedik sor pár perccel később betalált. Ambsu Gergő hozta fel a korongot szép mozdulattal, a szélről Terbócs centerezett Németh elé, aki közelről nem hibázott, 1-3. Ebben a játékrészben jó néhányszor emberhátrányba játszott a Volán, és egy öt a négy elleni szituációt ki is használt az Asiago, Marchetti ért bele jól Gennaro lövésébe, 2-3.

Egy áthozódó kiállítás miatt alaposan bekezdett a fórban játszó Asiago a záró etap elején, és bár öt a négy ellen Horváth és a védelem még állta a sarat, a kiegészülés után egalizáltak a hazaiak, Gazzalo lőtt a kapuba, 3-3. Újra nyílt lett a meccs, Oksanen kezében benne volt a vezetés megszerzése, szerencsére benne is maradt. Az utolsó szó azonban a kék-fehéreké lett, az utolsó percben emberelőnybe kerültek, Hári és Leavens összjátéka során pedig utóbbi megszerezte a mindent eldöntő gólt, 3-4.

– Az első harmaddal elégedettek lehetünk, azt játszottuk, amit szerettünk volna, és azt kaptuk az ellenféltől, amiről beszéltünk előzetesen. Aztán a második harmadban elkezdtük a kiállításokat szedegetni, az Asiago pedig vissza is jött a mérkőzésbe, ahogyan egy ilyen csapattól illik is. Kiélezett volt a legvégéig, aztán a lefújás előtt az emberelőnyös egységünk meglőtte a győztes gólt. Sokat tudunk tanulni ebből a mérkőzésből, a legfontosabb, hogy három pontot tudunk hazavinni – értékelt Kiss Dávid a mérkőzés után.

Mivel a Salzburg is elvérzett Bolzanóban, győzelmével a Hydro Fehérvár AV19 fellépett a második helyre, folytatás kedden hazai jégen a Villach ellen.

Migross Supermercati Asiago Hockey – Hydro Fehérvár AV19 3-4 (0-2, 2-1, 1-1)

Asiago, 1971 néző. V.: Huber, Nikolic, Mantovani, Rigoni.

Asiago: De Filippo – S. Marchetti, Gazzola 1 (1), Ierullo (1), Rapuzzi, Gennaro (1), – Vallati 1, Casetti (1), M. Marhetti 1 (1), Misley (1), G. Finoro, – Oksanen, Rigoni, Porco, Castlunger, Zampieri, Rigoni. Vezetőedző: Tom Barrasso.

AV19: Horváth – Robertson (1), Campbell (1), Leavens 1 (1), Hári 1 (2), Kuralt 1 –Stipsicz, Phillips, Magosi, Bartalis, Mihály – Kiss R., Fournier, Atkinson, McGauley (1), Laberge –Ambrus G. (1), Németh K. 1, Terbócs (1). Vezetőedző: Kiss Dávid.

Kiállítások: 8, ill. 12 perc.

Kapura lövések: 34-33.