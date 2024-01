A borsodi együttes a 2017-2018-as idényben feloszlott, majd 2021 tavaszán-nyarán szerveződött újjá azzal a céllal, hogy egy olyan társaság jöjjön létre, amely szívesen tölt el együtt időt eredménytől függetlenül.

– Az első szezonban mindössze az volt a gondolatunk, hogy álljunk ki megfelelő létszámban, játszunk a normál, szabályos keretek között – mondta a boon.hu-nak Fehér Tibor elnök. Hozzátette, ő is aktív még, néha be-be áll, de 26 játékosnak van aktív játékengedélye a csapatnál, így van hogy nem fér be. Aki nem tud játszani az sem sértődik meg, hiszen ha hazai környezetben játszanak, akkor is ott van a meccsen és segít a főzésben.

Tóth Balázs, a Vidi kapusa, aki a csapat elnökének sógora, valamint Kazincbarcikáról származik, most igazán példaértékűen cselekedett, hiszen teljes felszerelést – mezeket, nadrágokat, sportszárakat – vásárolt a zubogyiaknak, amelynek értéke több százezer forint Fehér Tibor elmondása szerint.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei III. osztály Észak csoportjában szereplő együttes jelenleg jobb gólkülönbségének köszönhetően vezeti bajnokságát, ráadásul egy mérkőzéssel kevesebbet játszott mint a második Trizsi SC. Amennyiben sikerülne kiharcolniuk a feljutást, úgy történelmük során először szerepelhetnének a vármegyei II. osztályban a zubogyiak.