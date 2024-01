Úgy tűnik, az idei Volán különleges csapat, hiszen Kiss Dávid irányításával már nem az első negatív szériát törik meg ebben a szezonban a kék-fehérek. Először január elején a Salzburg elleni majd kétéves hazai nyeretlenségi sorozatot sikerült megszakítani, a múlt hétvégén pedig a Magyar Kupát nyerni meg az együttes 2019 után. A Fehérvár kedden a kiváló januárt azzal zárta le, hogy 2-1-re nyert a Red Bull Salzburg otthonában, erre a tettre, 2019. december 15-e óta nem volt képest a csapat. A Volán, bár fele annyit lőtt kapura, mint a hazaiak, szerzett két gólt és csak egyet kapott, a blokkok és Roy is kiválóan tették a dolgukat.

– Nagyon kemény mérkőzés volt, sűrű hétvégén vagyunk túl, a mérkőzés napján pedig utaztunk is. Ez az első harmadban meg is látszódott, fizikálisan és mentálisan nem tudtunk a toppon lenni, de mint csapat megint végig küzdöttünk és a kapusunk remek napot fogott ki. Könnyebb lett volna a dolgunk, ha az emberelőnyünk is betalál, de ezen az estén nem voltunk olyan állapotban, azonban a szívünk nagy volt és ez vitt minket előre a mérkőzésé végéig. Rengeteget blokkoltunk, az utolsó percekben is. Fontos és értékes győzelmet arattunk, igazi csapatmunka volt, jó érzés, hogy 2019 után végre ismét tudunk nyerni itt, és megtörtük ezt a szériát. Le a kalappal a srácok előtt. Nagy dolog számunkra, hogy a második helyen állunk, szeretnénk ezt megtartani. Ebben a szezonban olyan dolgokat szeretnénk véghez vinni, amelyeket még nem sikerült azóta, mióta ebben a ligában játszunk. Az első három hely fontos lehet a playoffban, hiszen hazai pálya előnyével még ellenfelet is választhatsz, emellett pedig a Bajnokok Ligájába is bejuthatunk. Rengeteg apróság miatt vagyunk motiváltunk, mindent megteszünk a helyezésünk megtartásáért – mondta a mérkőzés után Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

A Volán sikerének köszönhetően öt ponttal meglógott a harmadik Salzburg előtt, az alapszakaszból hat mérkőzés van még vissza, a kék-fehérek pénteken hazai jégen fogadják a Bécs gárdáját.