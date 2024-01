Vasas SC - Alba Fehérvár KC 22-24 (11-12)

Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, 400 néző. Vezette: Paska, Vastag.

Vasas: Zsigmond (Balog J. - kapusok) - Szilovics 9, Oláh 3/3, Dombi K. 3, Szücsné Sirián 2, Domokos D. 1, Vámosi P. 1, Győrfy 1, Ferenczy D. 1, Juhász F. 1, Pénzes, Lengyel, Boldizsár, Fodor N., Mihály P. Vezetőedző: Konkoly Csaba

Alba FKC: Kubina M. (Tóth N., Orbán - kapusok) - Szabó K. 7/2, Takó 5, Szmbatian 4, Utasi 2, Kocsis B. 2, Kövér 2, Szemes 2, Bojtos, Zrnic, Dubán, Afentaler, Tolnai, Sulyok. Vezetőedző. Horváth Roland

Kiállítások: 10 ill. 12 perc

Hétméteresek: 3/3 ill. 2/2

Utasi Linda eladott labdáját követően a Vasas szerzett vezetést Ferenczy révén a Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokban, ahol a hetedik angyalföldiek a 10. helyen álló Albát fogadták. A találkozó előtt mindössze két pont volt a két együttes között, így nem csoda, hogy az egész első félidőben kiegyenlített volt a küzdelem. Szabó Kitti hetesgólja után Kubina Molli védte Szilovics lövését, s ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni a találkozó történetét, ez lehetett a fordulópont. Már rögtön a harmadik percben, hiszen csak ekkor, na meg 4-4-nél volt egál az állás. Közben Utasi és Szabó Kitti kovácsoltak gyorsan kétgólos fórt, s ugyan Szilovics vezérletével a 11. percben még felkapaszkodtak a hazaiak, az FKC irányított. A 22. percben Tamara Szmbatian találatával már hárommal is vezetett az FKC (8-11), de a szünetig megálltak a gólhengerek. Mindkét oldalon éltek a kapusok, a Vasasnál Balog, míg a fehérváriaknál a meccset 39 százalékos védőhatékonysággal záró Kubina Molli kapkodták a labdákat. A félidő végére egy gólra zárkózott a Vasas.

A fordulást követően lassacskán állva hagyta ellenfelét az Alba. A játékrész középső szakaszában nyolc percen át nem találtak be a hazaiak, eközben pedig öt gólosra hízott az FKC fórja, 13-18. Dombi törte meg az angyalföldiek gólcsendjét, azonban nem volt tendencia, hogy más is bevegye a fehérvári kaput, a végül kilencet termelő Szilovics Fanni magára maradt. A fehérváriak a támadásban vétett hibák miatt időt kértek, az 53. percre így is egy gólra zárkózott a Vasas, 19-20. Ekkor rendezte védekezését az Alba, majd Konkoly Csaba is időt kért, mikor látta, hogy fogható a látogató. Aztán Utasi és Szabó Kitti is betalált, így négygólos előnnyel lépett az utolsó percbe a Fehérvár. A legvégén Szücsné Sirián Szederke és Vámosi kozmetikáztak, de még ez is belefért, az Alba FKC 24-22-re nyert, ezzel pontszámban beérte a Vasast és meg is előzte. Az FKC a tabella hetedik helyére lépett fel.