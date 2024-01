A tabella harmadik helyén álló MÁV Előre Foxconn a 12 mérkőzésen mindössze egy pontot gyűjtő DVTK-hoz látogatott. A székesfehérváriak hivatalos oldala a mérkőzés előtt kijelentette, csak a győzelem elfogadható a miskolciak ellen.

Esélyeshez méltóan kezdtek az Előre, az első szettben végig 2-3 ponttal vezetett, a hajrára pedig 4-5-re duzzadt az előny. 22-18 után aztán sorozatban három labda menetet is megnyertek a vendégek, akik így 25-22-re be is húzták a felvonást.

A második játékrész hasonlóan kezdődött, viszont a miskolciak 12-8 után szétestek, a MÁV Előre pedig hamar 8 pontra növelték előnyüket. 20-9-nél aztán már 11 is volt közte, ezután a hazaiak csak három pontot szereztek, így 25-12-vel kétszettes előnybe kerültek a vendégek.

A nagy különbségű második játszma sem vette kedvét a DVTK-nak, 7-3-mal kezdett a hazai együttes, de nem tudták megőrizni ezt az előnyt, a székesfehérváriak fordítottak. Ennek ellenére sem adta fel a miskolci gárda, amely meccslabdát hárítva végül 26-24-re megnyerte a harmadik felvonást.

Végül a negyedik szett is szorosabbra sikerült, 22-21-re is vezettek a miskolciak, de 24-24-nél jött Dvoracek, aki két pontot ütött és lezárta a mérkőzést.

DVTK ONGROPACK – MÁV Előre Foxconn 1-3 (18-25, 12-25, 26-24, 24-26)

Miskolc, DVTK Aréna

Diósgyőri VTK: Horváth, M. Einarsdóttir, Skoric, Egri K., Hegyi, Prosvirina. Csere: Kundrák (liberó), H. Einarsdóttir, Kalmár, Hollósi, Jovanovic, Egri B. Vezetőedző: Németh Szabolcs.

MÁV Előre Foxconn: Dvoracek, Andersson, Markovic, Pallag, Orosz, Michalewicz. Csere: Kovács (liberó), Tóth (liberó, Tarr, Király-Tálas, Vacsi, Ventura, Matos, Szabó. Vezetőedző: Lukasz Przybylak.