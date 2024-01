Gyergyói Hoki Klub – FEHA19 1-0 (0-0, 0-0, 1-0)

Gyergyószentmiklós, 1170 néző. V.:Csomortáni, Filip, Borsos,Szabó L.

GYHK: Rinne – Kozma, Haaranen, Orban, Tamminen, Bodó – Dalhusen, Fejes, Vincze P., Sylvestre, Sárpátki – Mesikammen, Jalonen, Sándor-Székely, Tranca, Szigeti – Vincze G., Császár, Csiszer. Vezetőedző: Szilassy Zoltán.

FEHA19: Melnyicsuk – Vokla, Bogesic, Keceli-Mészáros, Alapi, Ambrus Cs. – Rachinskiy, Kasinski, Balasits, Farkas L., Blasko – Falus, Csollák, Németh Z., Dobos, Strazdins – Salamon, Zezelj, Ulamec, Dézsi B. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 32-24.

Vincze Péter lehetősége nyitotta meg a mérkőzést, de ezt követően a fehérváriak perc következtek, Rinne gyorsan bemelegedhetett a címvédő kapujában. Bár sokat volt a korong a Fejér vármegyeieknél, nagy ziccer megint a GYHK előtt adódott, ezúttal Haaranen veszélyeztettt, de Melnyicsuk védett. Bátrán és jól játszott a FEHA19, nem látszódott a fiatalokon, hogy a túra eddigi két mérkőzésén viszonylag sima vereséget szenvedtek el. Aztán ezt a lendületet kissé megtörte a Gyergyó emberelőnye, de öt az öt ellen ismét egyenrangú felek küzdelmét láthatták a szurkolók. Kevéssel a szünet előtt három a kettő ellen indult meg kontrában az erdélyi együttes, de Vincze ziccerét mamuttal hárította Melnyicsuk.

Hasonló mederben folytatták a csapatok a második játékrészben, mint ahol az elsőben abbahagyták, emelt a tempón a Gyergyószentmiklós, de tartotta a lépést a Fehérvár. Aztán a negyedik percben Csollák ismét kiülhetett a büntetőpadra, be is szorultak a vendégek, de kihúzták ezt a hátrányt is. Öt az öt ellen pörgött a játék, bár néha becsúsztak pontatlanságok, így a két kapusnak kevesebb dolga akadt. Aztán a harmad derekén rövid időn belül több nagy lehetősége is akadt a fehérváriaknak, ezek közül kiemelkedett Bogesic kapuvasa. Aztán jött a kék-fehérek első emberelőnye, és bár Keceli-Mészáros előtt hatalmas helyzet adódott, Rinne hárított.

A harmadik játékrészt jobban kezdte a Gyergyó, és elhozott buli után Sádnor-Székely bombázott a kapuba, 1-0. Fölénybe került a Gyergyó, de szerencsére egy emberhátrány ezt megtörte, és bár a fórból nem találtak be a fehérváriak, öt az öt ellen újra méltó partnerei voltak a címvédőnek, Zezelj került nagy helyzetbe, de Rinne védett. Aztán ahogy próbált jobban támadni a FEHA19, úgy volt egyre veszélyesebb a GYHK, hat perccel a vége előtt emberelőnybe kerültek a hazaiak. Sikerült kibekkelni ezt Anatoli Bogdanov együttesének, majd egyenlő létszámnál Dobod nagy lehetősége maradt ki, nem adták fel a fiatalok, mentek előre becsülettel, hátulról pedig Melnyicsuk adott tartást csapatának. Több mint két perccel a vége előtt levitte kapusát a Fehérvár, de nem sikerült egyenlíteni. A FEHA19 hiába játszott jól, kikapott, így pont nélkül zárta az erdélyi túrát.