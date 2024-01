"Jó a zene, nem? Tcc, tcc, tcc..." - próbálta oldani viccesen a feszültséget a Fehérvár FC konditermében Sitku Illés, a vidis lányok másodedzője. A hangszóróból a techno populárisabb üteme segítette a piros-kékbe öltözött hölgyeket az erősítő gyakorlatok során, kivétel nélkül koncentráltan végezték a Kovács Attila erőnléti edző diktálta penzumot. A kapusok külön feladatot végeztek, fittlabdával gyakorlatoztak. Miközben Terestyényi Anna arról mesélt, hogy hamarosan diplomát szerez és idén építész válik belőle, Németh Noémi ügyelt a mozdulatok helyes kivitelezésére, s azonnal közbevágott, ha némi lazsálást vélt felfedezni.

Sitku Illés, a Fehérvár FC női csapatának másodedzője is folyamatosan segíti tanácsaival a lányokat

Fotó: Fehér Gábor

Január kilencedike óta készül együtt a Fehérvár FC felnőtt női együttese, az első napokban a rávezetés, a játék kapott főszerepet, majd a felméréseket követően, ezen a héten már bekeményedett a meló. A konditermi blokk után a műfüves pályán folytatódott a lányok edzése.

- A szünetben a Kovács Attila erőnléti edző által készített egyéni edzésprogramot kellett végezniük a lányoknak. A visszajelzések tükrözik, hogy szinte teljes mértékben teljesítették a futóprogramot. Jó állapotban jöttek vissza a lányok - adott helyzetjelentést Andorka Péter, a csapat vezetőedzője, aki a részletes edzésprogram mellett elárulta, hogy a felkészülési időszak minden hétvégéjén edzőmeccseket vívnak a fehérvári hölgyek. Most szombaton az MTK U19-es együtteséhez látogatnak, majd a szintén élvonalbeli Budaörssel és az Astra csapatával itthon mérkőznek meg. A Honvédnál is vendégeskednek a fehérváriak, majd jön az Eger és az osztrák FC Südburgenland elleni találkozók.

Andorka Péter vezetőedző hat felkészülési mérkőzést illesztett a ráhangolódás programjába

Fotó: Fehér Gábor

Közösségépítő program és regeneráló napok is beleférnek a felkészülésbe. Március 2-án az Astra ellen kezdi a Simple Női Liga tavaszi idényét a Vidi.

Gajdóczi Tibor elköszönt a klubtól, az elmúlt fél évben szakmai tanácsadóként segítette a női szekciót, most már azonban csakis az U17-es női válogatottal foglalkozik. Az NB I-es együttes szakmai stábja nem változott. Továbbra is Sitku Illés az asszisztens edző, aki az év végén megszerezte a C-licenszes edzői minősítést. Kovács Attila az erőnléti edző, Hegedűs Ferenc pedig a kapusokkal foglalkozik.

Nagy kedvvel végezték a gyakorlatokat a lányok

Fotó: Fehér Gábor

- Több fiatal játékos is velünk készül. A 2008-as születésű Zuggó Boglárka is a felnőtt csapattal edz. Novemberben próbaedzésen volt nálunk, nagyon megtetszett a habitusa, nem mellesleg ügyes is - mesélte Andorka Péter, aki a 2023-2024-es bajnoki rajt előtt vette át a vezetőedzői posztot Gajdóczitól. -. A Puskás Akadémiától várhatóan két U19-es korosztályú lány érkezik, egy védő és egy balszélső. Egyik meghatározó játékosunk, Szehofner Vivien visszatér. Nem műtötték meg végül a térdét, egyéni edzéseket végez, a felkészülés második felében talán már mérkőzésen is szerepelhet. Az előző idényben megsérült, egy éve rehabilitációt végző Székely Zsuzsanna is beszállt már a kontakt nélküli csapatedzésbe. Jó mozgása van, dinamikus, gyors. Univerzális játékos, én támadóként alkalmaznám. Ha bevethetőek lesznek a bajnokikon is, két meghatározó játékossal bővülünk. Sokat jelentene, mert az ősszel nagyon kevesen voltunk. Farkas Gerda azonban befejezte a futballt, inkább a tanulásra összpontosít. Váratlan volt a döntése. Az újakkal együtt 18-19 mezőnyjátékossal, 2-3 kapussal vágunk neki a tavasznak.

Nagy feladat előtt állnak a lányok, hiszen vonal fölé kell kerülniük a pontvadászat végére. Második élvonalbeli idényét tölti a Vidi a női labdarúgás honi vérkeringésében, 12 mérkőzést követően 1 győzelem, és két döntetlen mellett 9 verességet számlálnak, 5 ponttal a 11. helyen állnak, holtversenyben a Budaörssel.

A technikát sem árt csiszolni. Szemben a védő, Simon Franciska

Fotó: Fehér Gábor

- Ha egészségesek leszünk, és azokon a meccseken, amelyek kiemeltek számunkra, mindenki rendelkezésre áll, akkor kiharcolhatjuk a bennmaradást - jelentette ki a tréner. - Sajnos, az ősszel nem volt egymás után két olyan mérkőzés, ahol ugyanazzal a csapattal tudtunk volna felállni. Sérülések, betegségek nehezítették a dolgunkat. Vannak olyan meccsek - Szekszárd, Soroksár, Astra, Haladás, Szeged - melyekből pontokat kell termelni. Nagyon sajnálom, hogy a Budaörs ellen nem tudtunk nyerni az utolsó fordulóban. Kapufát lőttünk, több ziccert is kidolgoztunk, végig domináltunk, de 1-1-el jöttünk el. Rossz döntéseket hoztunk, fájt az a két pont elvesztése. Nem lehet más a célunk, mint a bennmaradás. De most nehezebb a dolgunk, mint az előző szezonban volt. Nagyon fontos számunkra a fehérvári női foci!

S úgy tűnik, ez utóbbi kijelentést a lányok is magukénak érzik. Lendületesen járatták a labdát, pörögtek, belementek a párharcokba, csúsztak, kapartak a labdáért az edzésen. Haraptak a lányok nagyterületű labdabirtokló játék közben is.

Romanoczki Kármen (jobbra) szerint az őszinél csak jobban teljesíthet a csapat tavasszal

Fotó: Fehér Gábor

- Nagyon jó hangulatban telnek az edzések, bár a hangulat mindig is megvolt a csapaton belül, de úgy érzem, mindenki motiváltan vágott neki az évnek mondta a tréning végén Romanoczki Kármen, a Fehérvár FC csapatkapitánya. - Harciasak vagyunk. Jó a csapategység. Meglátjuk, mire leszünk képesek. Az őszi szezonban nyújtott teljesítményünk csakis arra sarkalhat minket, hogy többet kell nyújtanunk annál. Össze kell szednünk magunkat, úgy érzem, nem lesz gond!