– Az őszi teljesítményünk pozitív meglepetés volt számomra, ugyanakkor nyár óta láttam azt, hogyan fejlődik hétről hétre a csapat és biztos voltam abban, hogy jönni fognak majd az eredmények. Meghatározó pillanat volt az életünkben, amikor az ESMTK ellen kiestünk a kupából. Sok játékos számára ez egy ébresztő volt és a szerkezetváltás, amit ezután a meccs után eszközöltünk is bejött – tekintett vissza az őszre Bartosz Grzelak vezetőedző, a fehervarfc.hu-n. – A téli felkészülést a játékosok elég jó fizikai állapotban kezdték el, de azért kell egy kis idő, hogy ugyanarra a szintre visszajusson mindenki, ahol decemberben abbahagytuk. Természetesen ez is feladatunk itt az edzőtáborban. Emellett az első két hétben a védekezés megszervezése, begyakorlása lesz a legfontosabb feladatunk, a második horvátországi edzőtáborban pedig már a támadásépítésen lesz a fókusz. Természetesen nem csak a pályán kell dolgoznunk, hanem a pályán kívül is. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy folyamatosan fejlesszük, erősítsük a csapatszellemet. Ahogyan tavaly nyáron, úgy most télen is egy erős csapat ellen játsszuk majd az első edzőmeccsünket. Nyilván választhattunk volna könnyebb ellenfelet is, azonban úgy gondolom, hogy egy gyengébb csapat elleni győzelemből nem tudsz annyit tanulni, mintha egy erős együttes ellen játszol. Nagyon sok fiatal játékosunk van, akik a 20-as éveik elején járnak, sőt vannak olyanok is, akik még jócskán 20 év alatt vannak. Nekik fontos látniuk, megtapasztalniuk azt a magas szintet, amit akár egy DAC, akár egy Hajduk Split képvisel, ezekből a mérkőzésekből nagyon sokat tanulhatnak. Ezért is remek dolog az, hogy a felkészülési időszakban lehetőségünk van ilyen erős együttesek ellen pályára lépnünk. Tavasszal sok meccset játszunk idegenben és biztos, hogy az ellenfelek is majd másképp állnak hozzánk így, hogy a dobogóról várjuk a folytatást. Lélektanilag nagyon fontos volt számunkra az, hogy ősszel sikerült megszakítanunk a hosszú ideje tartó negatív idegenbeli szereplésünket. A legfontosabb azonban az, hogy saját magunkkal törődjünk és ahogy eddig is, úgy ezután is keményen dolgozzunk a pályán és a pályán kívül is a sikerért.

A Fehérvár FC pénteken 12 órakor csap össze a Hajduk Split alakulatával.