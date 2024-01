A 20 éves szélsőt a téli szünetben szerződtette a Fehérvár FC a Haladás együttesétől. Az NB II-es szombathelyi csapatban 16 bajnokin jutott szóhoz, két gólt szerzett.

Simut Mario Aradon született 2003. szeptember 23-án. A 186 centis, védőként és középpályásként is bevethető fiatal a Șoimii Oradea, az FC Bihor Oradea, a Viitorul Oradea, valamint a West Ham United, és a Welling United utánpótlásában nevelkedett.

- Nagyon örülök annak, hogy sikerült bemutatkoznom a Vidiben, az pedig álomszerű, hogy az első meccsemen sikerült gólt szereznem - fogalmazott a fehervarfc.hu-n az U21-es magyar válogatott Simut Mario. - Az egész edzőtábort nagyon élveztem, rendkívül jók, intenzívek és változatosak voltak az edzések és a csapattársak is egytől egyig nem csak kiváló játékosok, de remek emberek. Személy szerint alig várom, hogy jövő héten elinduljunk a második edzőtáborba. A stáb azzal az instrukcióval küldött pályára minket a pénteki második meccsre, hogy próbáljunk minél többet azokból a dolgokból visszaadni, amiket edzéseken gyakoroltunk - mindezt egy nagyon erős ellenféllel szemben. Az eredmény azt mutatja, hogy nem sikerült hibátlanul végrehajtanunk a feladatot, de ezért dolgozunk a jövőben is nagyon keményen, hogy minél kevesebb hibával játsszunk. Amikor a gólt szereztem, a lövés után a földre kerültem, nem is láttam a labdát, csak azt hallottam, hogy a kapufán csattant a játékszer, majd a másik kapufát is érintette. Ekkor azt gondoltam, nem lehetek ennyire peches, hogy dupla kapufát szerzek. Végül azonban láttam, hogy a labda áthaladt a gólvonalon, megnyugodtam és nagyon örültem a találatomnak.