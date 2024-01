A középpályás 2021-es debütálása óta tizenkét alkalommal lépett pályára hazája válogatottjában. A KuPS utánpótlásában tanulta meg a labdarúgás alapjait, majd a felnőtt, profi karrierjének nagy részét is itt töltötte. Rövidebb ideig megfordult Belgiumban és Hollandiában is majd a kuopioi klubnál töltötte felnőtt karrierjének jelentős részét, de közben megfordult Belgiumban, valamint Hollandiában, de egy szezon erejéig játszott Dél-Koreában is. és eltöltött egy szezont Dél-Koreában is. Urho Nissilä már együtt készült a Puskás Akadémiával a spanyolországi edzőtáborban, utolsó két felkészülési mérkőzésen pályára is lépett a Fejér vármegyei alakulatban. A 27 éves játékos 2025 nyaráig írt alá.