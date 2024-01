Sille Tamás a Slovan gárdájában mutatkozott be a szlovák élvonalban, játszott Trencsénben, Fehérvárra a Skalica, azaz a Szakolca csapatától került az ezredfordulón. Felöltötte a magyar válogatott mezét, a B-divíziós világbajnokságok után, a sapporói csodát követően, 2009-ben A-csoportos vb-n is jégre lépett. Hat év után visszatért Szakolcára, ahol együtt korongozott a korábbi világsztárral, Zigmund Pálffyval. Játszott Csíkszeredán és Budapesten, majd ismét az Alba Volán következett, karrierjét itt fejezte be, 43 évesen. Még marasztalták, de a búcsú mellett döntött. Másodedző lett az EBEL-ben szereplő csapatban, később dolgozott Budapesten, három és fél éve pedig a Székelyföldön dolgozik, a hokis akadémián.