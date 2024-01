Pedig lassan közeledik az Erste Liga alapszakaszának vége és minden szerzett pontnak jelentősége lenne a jelenleg utolsó FEHA19 esetében. Az utóbbi hetekben azonban a góllövéssel akad a legnagyobb probléma, fiatalok az erdélyi túrán mindössze egyszer találtak be, míg kedd este Újpesten is csak egyszer sikerült mattolni a remekül védő Rajnát. Ezen a mérkőzésen az első harmadban elhúzott az UTE 2-0-ra, majd ehhez még a második harmadban egyet hozzáraktak a hazaiak. Nem adta fel a FEHA19, Dobos szépített is, de ennyi volt a kék-fehérekben, akiknél az utolsó harmadban már nem játszott a válogatott meghívót kapó Falus Ádám, akinek korcsolyaproblémái adódtak.

– Mindkét csapatnak megvoltak a sanszai, mindig nagyon komoly kihívás a FEHA ellen játszani. Fáradtak voltunk egy picit, ők pedig végig csak jöttek, és jöttek, nem adták fel. Az egy hetes szünet nagyon jól fog most jönni nekünk, főleg mentálisan, de fizikálisan is. Örülünk nagyon a három pontnak, megyünk tovább az utunkon – értékelt a mérkőzés után Markus Juurikkala, a lila-fehérek vezetőedzője.

– Gratulálok az Újpestnek a három ponthoz. Saját magunkhoz méltó módon játszottunk abban a tekintetben, hogy nekünk voltak jó periódusaink, olykor még uralni is tudtuk a játékot, megteremtettük a helyzeteket, erre az Újpest meglódult a koronggal, és learatta a babérokat. Ez egy nehezen lenyelhető dolog. A mérkőzés későbbi szakaszában, a második harmadban a frissesség és a gyors reakció hiányzott a játékunkból. Boldog vagyok viszont, hogy nem adtuk fel, Rajna Miklós ma is elképesztő volt, rengeteget próbálkoztunk, de csak egyszer tudtuk hibára kényszeríteni – mondta Anatoli Bogdanov, a FEHA19 vezetőedzője a lefújást követően.