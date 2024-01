Igazi hokiünnepre volt kilátás, a tavalyi év sikere nyomán idén is vittek Erste Liga mérkőzést Ajkára, a telt ház garantált volt már a kezdés előtt is, a Magyar Jégkorong Szövetség és a FHEA19 szervezésében számos színes program várta csarnokon kívül és belül az érdeklődőket.

A fő műsorszám persze a Fehérvár és az FTC összecsapása volt, az első percekben bár néha kissé beszorultak a fehérvári fiatalok, Márkus állta a sarat, sőt a túloldalon Arany sem unatkozott, nem feltétlenül látszódott, hogy a listavezető játszott a tabella utolsó helyezettjével. Tíz perccel a kezdés után megszerezte a vezetést a fővárosi csapat, Kulmala húzta meg a szélen, majd középre adott, a korong Zezelj lábai között Bradyhez került, aki közelről nem hibázott, 0-1. Szinte rögtön emberelőnybe került a FEHA19, Ulamec és Dobos vezérletével több helyzet is adódott, de vagy Arany, vagy a kapuvas hárított. Kár a kihagyott lehetőségekért, ugyanis kiegészülés után már kettővel vezetett a Ferencváros, Seregély kék vonalról eleresztett lövése a kapuban kötött ki, 0-2. Boros fejre irányuló ütközés miatt csupán két percet kapott, de ezúttal ez az előny elég volt, szép játékot követően Blasko szépített, 1-2.

A második játékrész elején jobban pörgött az FTC, hét és fél perc eltelte után megszerezte harmadik gólját a Ferencváros, Németh lövése úgy tűnt Márkus birtokában van, de kijött a kapusról, a csatár pedig saját maga kipattanóját értékesítette, 1-3. Anatoli Bogdanov kapuscsere mellett döntött, Melnichuk állt be, akit elég gyorsan felavattak a vendégek, Roth volt eredményes, fél percen belül kapott két gólt a Fehérvár, 1-4. Megfogta a két gyors találat a hazaiakat, Németh ziccerét szerencsére fogta Melnichuk. A folytatásban emberelőnyben is támadhatott a FEHA19, de nem sikerült faragnia két csapat közötti differencián.

A harmadik harmad első perceiben próbáltak a Fejér vármegyei fiatalok közelebb zárkózni, Aranynak jó néhány védést kellett bemutatnia. A rohamok azonban nem hozták meg a várt eredményt, de a kék-fehérek egy pillanatig sem adták fel. Aztán a játékrész derekán kissé elszabadultak az indulatok, rövid időn belül több tumultus jelenet is kialakult, de a játékvezetők páros kiállításokkal megfékezték az indulatokat. Az utolsó percekben mindkét oldalon adódtak még lehetőségek, de újabb gól már nem született, az FTC három gólos sikert aratott a FEHA19 ellen Ajkán.

FEHA19 – FTC Telekom 1-4 (1-2, 0-2, 0-0)

Ajka, 800 néző V.:. Németh M., Máhr-Stumpf, Kövesi, Muzsik.

FEHA19: Márkus (Melnichuk) – Rachinskiy (1), Salamon, Ulamec, Dobos (1), Blasko 1 – Falus, Bajkó, Zezelj, Farkas L., Németh – Kasinski, Bogesic, Keceli-Mészáros, Fekete, Ambrus Cs. – Szécsi, Csollák, Nádor, Balasits, Dézsi. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

FTC: Arany – Marva (1), Roth 1, Turbucz, Brady 1 (1), Kulmala (1) – Hrabal, Boros, Nemec, Kestila, Németh 1 (1) – Seregély 1, Karmeniemi (1), Turcotte, Bán, LaPorte (1) – Haranghy, Banga, Tóth A., Tóth G. Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

Kiállítások: 4, ill. 12 perc.

Kapura lövések: 26-45.