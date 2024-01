A fehérváriaknak nem volt sok választása a mérkőzés előtt, győzni kellett, ha nem akartak végérvényesen leszakadni a DAB-tól és a mezőnytől. Ennek szellemében kezdett a FEHA19, ám hiába a temérdek helyzet, az első harmad hajrájában fél perc alatt kétszer is betalált a Dunaújváros. A középső játékrészben elsősorban Melnyicsuk bravúrjain múlott, hogy nem lett közte több. Aztán a záró etap kiegyenlített küzdelmet hozott, a 46. percben Falus gólja visszahozta a hazai reményeket. Ettől felbátorodott a FEHA19, de az Acélbikák játékában is benne volt az újabb találat. Három és fél perccel a vége előtt Ambrus Csongor egalizált, majd mivel a rendes játékidő, valamint a hosszabbítás sem hozott döntést, jöhettek a büntetők. A két kapus remekül fogta a rávezetéseket, végül Ulamec gólja döntötte el a bónuszpont sorsát.

– Szerintem az első harmad volt a legjobbunk ma, tetszett, ahogyan beleálltunk a meccsbe, sok helyzetet alakítottunk ki, sajnos nem a mi javunkra pattantak a korongok. Az ellenfél pedig rendkívül hatékony volt, néhány gólhelyzetük volt csak, ezekből azonban kettőt kihasználtak. Ez a jégkorong, előfordul az ilyen. Talán ez kizökkentett minket a ritmusból, a második harmadban többször felálltak a harmadunkban, akadtak nehézségeink. Melnyicsuk ma is kulcsjátékos volt, nagyon jól védett, megadta nekünk az esélyt a pontszerzésre. Nagyszerű első gólt szereztünk, aztán lemosolygott ránk Fortuna, kiegyenlítettünk, utána akár a győzelmet is megszerezhettük volna. A büntetők mindig szerencsejátékot jelentenek, ma a mi javunkra dőlt el. Az első büntető bement, utána pedig új játékosunk is betalált. Örülök a játékosok sikerének, remélem, ez önbizalmat ad nekünk az erdélyi túrára, szükségünk lesz rá. Megyünk tovább, együtt dolgozunk, összetartunk, hiszek a csapatban, hogy nagy dolgokra vagyunk képesek. Felkészülünk a következő mérkőzésekre, és igyekszünk maximális energiaszinttel játszani a folytatásban is, ennek révén lehet majd esélyünk a pontszerzésre – nyilatkozta Anatoli Bogdanov, a FEHA19 vezetőedzője.

– Ma nem használtuk ki a gólhelyzeteinket: az első harmadban két gólt is szereztünk, a második játékrészben több ízben is emberelőnyben voltunk, ám háromszor is üres kapura hibáztunk. Ennek tulajdonítom a vereséget. A harmadik harmadban meg kellett volna őrizni a két gólos előnyt a végéig, sőt, nemcsak őrizni szerettük volna, hanem játszani is. Gyerekes hibát követtünk el az első gól előtt, ezzel reményt adtunk az ellenfélnek. Utána úgy éreztem, uraljuk az eseményeket, de balszerencsés második gólt kaptunk. A végén pedig ők voltak határozottabbak a büntetőknél – mondta Niko Eronen, a DAB vezetőedzője.