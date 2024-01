Zsúfolásig telt a BOK-csarnok fedett pályás atlétikai viadalokra kialakított hangárja. Az utánpótlás képviselői, valamint a felnőttek is igyekeztek minél jobb eredménnyel számot adni jelenlegi formájukról. Az ARAK sportolói közül többen is döntőbe verekedték magukat, dobogóra most csak a sprinter, Szabó Dániel állhatott.

Íme a fehérváriak eredményei:

Nők

Távolugrás: 10. Langmár Kata (522 cm);

800 méter: 5. Enesei Rita (2.13:99 perc), 16. Nyakas Veronika (2.28:92);

Magasugrás: 10. Gombás Petra (150 cm);

200 m.: 21. Ritter Lola (26,93 mp.), 34. Kovács Adrienn (29,20);

Hármasugrás: 4. Langmár Kata (11,82 m), 15. Bodnár Lili (10,54 m).

Férfiak

60 m gát (0,99): 7. Ferencz Barnabás (9,37 mp.), 8. Trenka Ádám;

60 m gát (0,91): 5. Kertész Kálmán (8,74 mp.);

Távolugrás: 5. Trenka Ádám (649 cm), 10. Fliszár Levente (603), 11. Ódor Balázs (600), 14. Tatai Bulcsú (578), 18. Kertész Kálmán (549);

60 méter: 3. Szabó Dániel (6,80 mp.);

800 méter: 29. Kovács Kristóf (2,12:95 perc);

Magasugrás: 4. Kerék Patrik (195 cm), 6. Trenka Ádám (180), 9. Ágoston Illés (175), 10. Ferencz Barnabás (170);

200 méter: 4. Csornai János (22,62 mp.), 13. Kovács Bence (23,53), 15. Varga Botond (23,58), 17. Tatai Bulcsú (23,63), 18. Mészáros Balázs (23,67), 20. Ódor Balázs (23,73), 22. Czéh Tamás (23,87), 24. Fliszár Levente (24,01);

400 méter: 8. Bolla Gergő (50,82 mp.), 19. Balázsik Dávid (54,19), 32. Tölgyesi Zénó.