Pénteken nagyon fontos győzelmet szerzett a Volán a Salzburg ellen, két negatív sorozatot is sikerült megszakítani. Egyrészt majd két év után verték meg ismét az ördögök a bikákat, másrészt pedig egy öt mérkőzés óta tartó nyeretlenségi szériát is sikerült lezárni. A Pustertal elleni, szombati bajnoki előtt az volt a nagy kérdés, maradt-e elég energiája a Fehérvárnak ahhoz, hogy a szezonban negyedszer is megverje az olaszokat.

Rögtön a találkozó elején emberhátrányba kerültek a kék-fehérek, de a farkasok nem igazán tudtak veszélyeztetni. Öt az öt ellen ezt követően valamivel többet volt a korong a Volánnál, de sok volt az eladott pakk is hazai oldalon, így Smtihnek nem akadt túl sok dolga. A játékrész második felében érezhető volt az, amit Kiss Dávis is megjósolt az összecsapás előtt, a támadásban rendkívül erős Pustertal rohamozott. A második játékrészben sem sokat változott a játék képe, a 35. percben sikerült megszerezni a vezetést, McGauley keresztpasszát szép mozdulattal Atkinson lőtte be, 1-0. Kicsit felerősödött a Fehérvár, de összességében ebben a harmadban is többet próbálkoztak az olaszok, két harmad után mindössze kilenc kapura lövés áll a hazaiak neve mellett, de a lényeges információt az eredményjelző mutatta, vezettek a Fejér vármegyeiek. Az előnyt pedig sikerült a 44. percben Kuralt révén megduplázni, Leavens adott hosszú és pontos indítást a szlovén támadónak, a pakkot útközben becsapva a védőket Robertson átlépte, a kapussal szemben pedig Kuralt bebombázta a felsőbe, 2-0. A végén is jöttek a vendégek részéről a próbálkozások, Roy bravúrt bravúrra halmozott, ennek meg is lett az eredménye, shutouttal zárt a portás, a Volán pedig ha nem is szép játékkal, de nagyon fontos három pontot zsebelt be.

– Kemény, küzdelmes, nagyon jó meccs volt a mai. Mindkét csapat nagyon aktívan játszott, négy sorral. A tapasztalt és a fiatal játékosok is odatették magukat. Ennél többet ma nem várhattam a csapatomtól. Akartunk, csapatként küzdöttünk. Sokat dolgoztunk, de nem tudtunk a kapuba találni, ha pedig nem lesz gólt, akkor nem tudsz nyerni sem. Ezért vannak a fehérváriak a tabella elején, mert az ilyen meccseken is hatékonyak tudnak lenni, ha lehetőség adódik előttük. Nekünk ez most nem sikerült, szóval megérdemelte a győzelmet az ellenfél – értékelt a találkozó után a Pustertal Wölfe vezetőedzője, Kasper Vuorinen.

– Ez volt az a mérkőzés, ami nem arról szólt, hogy szépen játszottunk és közönségszórakoztató volt a találkozó. Megizzadtunk ezért a három pontért. Pénteken kemény mérkőzést játszottunk, ahol az energiánk többségét elhasználtuk, és most még a maradékot is kiadtuk magunkból. Ez most arra volt elég, hogy néha ne túl szépen, de fegyelmezetten és egyszerűen játszottunk. Talán még rekordot is döntöttünk a tilos felszabadítások terén a harmadik harmadban. Ez most ilyen mérkőzés volt, semmi nem számít, csak a három pont, és az, hogy magunk mögött hagyhatjuk azt az időszakot, amikor nem tudtunk nyerni, most két nagyon fontos győzelmet arattunk. Ki kell emelnem a kapusunkat, aki ismét remekül védett, miatta is nyertük meg a meccset. Nem sok kapura lövésünk volt, bár az növekvő volt, hiszen először négyet, majd ötöt, végül hatot lőttünk a különböző harmadokban. A küzdeni akarás és a csapatmunka nyert, ez ami számít – nyilatkozta a lefújást követően Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.