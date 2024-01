Mindössze egy pont volt a Kisvárda előnye a DKKA csapatával szemben azelőtt, hogy a dunaújvárosi csarnokba látogatott volna. A középmezőny rangadóján a vendégek ragadták magukhoz a kezdeményezést, előbb Torda Vanessa védte Trawczinska lövését, majd Juhász Gréta szórt be kettőt a hazai kapuba. A következő percekben hibát hibára halmoztak a felek, majd Novak kiállítása alatt ledolgozta hátrányát az Újváros. Sőt, a 6. perc végére Agócs Alexandra megfordította az állást, 3-2. A 9. és a 15. perc között állva hagyta ellenfelét a Kohász. Oguntoye remekelt a kapuban, támadásban pedig Horváth Petra, Paróczy, Bouti, Agócs, Kopecz és Szalai is betalált, a 15. percben 10-4-re vezettek a hazaiak. Kétszer is időt kért a Kisvárda tavaly még Fehérváron ténykedő edzője, Józsa Krisztián, s meg is törték a DKKA lendületét, azonban közelebb férkőzni nem tudtak. A dunaújvárosiak magabiztos előnyükön trónoltak, de a szünet előtt meginogtak rajta, a Kisvárda 5-0-s sorozattal kapaszkodott vissza egy gólra, 12-11. A félidő utolsó másodperceiben Bouti és Moreno is gyors gólt szerzett, így tette nyugodtabbá a pihenőt a DKKA, 14-11.

Fordulás után felváltva szerezték góljaikat a csapatok, a különbség nem nőtt és nem is csökkent érdemben. Bő tíz perc kellett ahhoz, hogy újra ötgólos előnyt kovácsoljon a Kohász, s állandósulni látszott négy-öt gólos vezetése. Aztán a Kisvárda erőre kapott, ráadásul kétszer is fórban kézilabdázhatott, így újfent felzárkózott. Az 56. percben, 29-28-as állásnál az egyenlítésért roboghattak a vendégek. Gajdos ugyan kétszer is eladta a labdát, Juhász csak kapufát trafált. Két és fél perccel a vége előtt Sallai Nikolett nagyszerű és fontos góllal rabolt szusszanásnyi egérutat csapatának. Jól védekezett a végjátékban a DKKA, sőt, Trawczinska is betalált, míg Bucsu Lili hetesét bravúrral védte Bartók Dorina. A Kohász az utolsó másodpercekben őrizte előnyét, háromgólos sikert aratott, s ezzel megelőzte a tabellán a Kisvárdát.

A DKKA 11 mérkőzést játszva 10 pontot gyűjtve a hetedik úgy, hogy az ötödik Vác is ugyanennyi egységet szerzett eddig.

Dunaújvárosi Kohász KA – Kisvárda Master Good SE 31-28 (14-11)

Dunaújváros, 450 néző. Vezette: Bíró Á., Kiss O.

DKKA: Oguntoye – Agócs 3, Trawczynska 2, Szalai 4, Paróczy 3, Horváth 2, Krupják-Molnár 8. Csere: Wéninger, Bartók (kapusok), Nick 1, Moreno 1, Kopecz 1, Bouti 3, Csáki, Gajdos 1, Sallai 2. Vezetőedzők: Paic Róbert, Virág Roland.

Kisvárda: Torda - Ayano 6, Bucsu 6/3, Siska 5, Juhász 3, Makó 3, Novak 1, Djatevska 1, Kovalcsik 1, Gém 1, Szabó L. 1, Karnik Sz., Akiyama, Kochan, Sarac. Vezetőedző: Józsa Krisztián

Kiállítások: 8 ill. 12 perc

Hétméteresek: 4/4 ill. 5/3

Piros lap: Erin Novak (49.)