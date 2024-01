Számomra újdonságként hatott, hogy a Vidi ősszel mutatott játékában lendület és igazi szenvedély volt. Ez az attitűd talán az eredményességnél is fontosabb egy csapat életében. Ön hogy látta a Vidi eddigi szereplését?

– Mindketten régóta járunk mérkőzésre, tudunk különbséget tenni, hogy mikor érezzük a szívet is a profizmus mellett a pályán és mikor kevésbé. Úgy éreztem ősszel, még a nyári nehéz idénykezdetkor is, hogy ez a csapat mindent megtesz, ami tőle telik. Az akarattal azokon a mérkőzéseken sem volt probléma, amikor az eredmény végül nem úgy jött össze, mint ahogy azt a csapat, vagy a szurkolók szerették volna. Milyen érdekes, hogy ez az akarat aztán meghozta a gyümölcsét, hiszen az őszi és a tél eleji mérkőzéseken az eredményesség is párosult az akarathoz, egyre jobb, látványosabb játék, gólok, izgalmas mérkőzések és néhány bravúrgyőzelem itthon és idegenben azt eredményezte, hogy egy magabiztos, dobogós helyet tudtunk elérni – fogalmazott Székesfehérvár polgármestere, a Vidi szurkolója, Cser-Palkovics András. – Tudjuk, hogy a tavasz nehéz lesz. Többször játszunk idegenben, mint itthon, és látjuk, hogy ennek a csapatnak hazai pályán jobban megy. Most ezt a feladatot kell a srácoknak megoldani, nekünk meg abban van dolgunk, hogy kijöjjünk és szurkoljunk nekik minél nagyobb arányban.

Nekünk az átigazolási időszak, mintha a karácsony meghosszabbítása lenne, hiszen várakozással teli. Hogy látja, miként alakulhat az erősítés, mert egyelőre úgy tűnik, kvalitásban gyengült a csapat?

– Meghatározó, két kulcsjátékost vesztett a keret Kodro és Flores távozásával. Érkeztek tehetséges, de még nagyon fiatal játékosok. Bár azért a magyar és fiatal játékosok sok mindent mutattak már az ősz folyamán, miért ne történhetne meg ez tavasszal is? De bízom benne, hogy a következő napokban lesznek még erősítések. Úgy érzem, hogy van még olyan poszt középen és elől is, ahol szükség lenne erre. Nagyon sűrű a bajnokság, az Európa-bajnokság miatt nagyon korán be fog fejeződni, egymást követik a mérkőzések. Benne vannak az eltiltások, benne vannak az esetleges sérülések. Nem mindegy, hogy mennyire hosszú egy kispad, mennyire lehet rotálnia a mesternek. Hallunk arról, hogy lesz még erősítés. De ez a része - szemben a stadion működtetésével - továbbra sem az önkormányzat feladata, de szurkolóként úgy gondolom, hogy nem kell nagyon sok új labdarúgóban gondolkodni, egy-két kulcsjátékos igazolásával az őszi eredményt tavasszal is meg lehet ismételni. Egyébként ennek az alapja az akarat, ebben a magyar bajnokságban ez nagyon sokat számít. Közel vannak egymáshoz a csapatok, ez nyilván tavasszal is azt fogja eredményezni, hogy nagyon szoros csaták várnak az együttesekre.

Cser-Palkovics András (j) és Mészáros Attila alpolgármester

Fotó: Fehér Gábor

Belefér az idejébe, hogy böngéssze, mely játékosokat látná szívesen a keretben, akik a csapat segítségére lehetnek?

– A szurkoló folyamatosan álmodik. A klubnak pedig nyilván meg kell teremtenie a feltételeket, ami nem olyan egyszerű. Megértem, ha a nyáron lejáró szerződésű játékosok esetében próbálunk úgy váltani, hogy abból a bevétel is garantált legyen és azt pedig a csapatra lehessen költeni. Ha a csapatra fogja ezt költeni a tulajdonos, akkor néhány erősítés belefér. Úgy érzem, hogy szükség van csatárposzton és talán a középpályán is az együttes megerősítésére. Nem sok emberre gondolok, ez az elmúlt években sem feltétlen jött be. Inkább egy szerves fejlesztésre, fejlődésre van szükség. Az elmúlt egy év ennek jó példáját adta. Tavaly télen érkeztek olyan meghatározó játékosok, akik tavasszal még nem, de ősszel már kifejezetten kiemelkedő teljesítményt produkáltak. Nagy öröm volt a sok magyar játékost nézni, láttunk egy kiváló kapusteljesítményt az egész ősz folyamán. Láttunk egy Katonát, aki szerintem válogatott kerettag szintjén játszott. Csongvai hátul egyre magabiztosabb, a magyar játékosok is egyre inkább hozzá tudnak tenni meghatározó teljesítményt, és én úgy láttam, hogy azok a légiósok, akik érkeztek, ugyanolyan akarattal szálltak be. Azt hallani, hogy az öltözőben is sokkal jobb a hangulat, és ez nem csak azért van, mert eredményesebb is a csapat, hanem mert a mester meg tudta velük értetni, hogy összefogásban az erő, és ez egy csapatsportágnál különösen így van. Mindig vannak hullámvölgyek, mindig vannak nehezebb mérkőzések. Nyertünk úgy is meccset, hogy nem játszott a csapat annyira jól, volt, amikor úgy éreztük, hogy több volt a meccsben, mint amit az eredmény mutatott, de ez hozzá tartozik a labdarúgáshoz. Többek között ezért szeretjük, ezért izgalmas és ezért hiányzik már, hogy meccsre mehessünk. Remélem, hogy sokan váltanak bérletet, jegyet, és sokan szurkolunk majd a Vidinek tavasszal is a stadionban.

A klub a továbbiakban is fizet a pályabérletért a mérkőzések alkalmával?

– Nem. A klub az irodákért bérleti díjat fizet piaci alapon, nagyjából ugyanakkora komplexumért, mint korábban. Fizet azokért a helyiségekért, melyeket a csapat kizárólagosan használ a stadionban, ilyenek az öltözők, folyosók. Fizet a szolgáltatásokért, melyeket igénybe vesz, de a mérkőzésnapért nem. A bérlet- és jegyeladásból származó bevétel 70 százaléka a városé, illetve a névhasználati jog értékesítése is az önkormányzatra szállt át. Tárgyalunk majd, a későbbiekben kiderül, hogy kivel és milyen keretösszegben tudunk szerződést kötni. Ennek az esetleges bevételnek is a hetven százaléka az önkormányzatot illeti. Azt pedig a stadion működtetésére fogjuk fordítani. Hasonló a logikája a VIP-értékesítésnek is. Az önkormányzat a Városgondnokságon keresztül értékesít, a bevétel nagyobb része a városé, kisebb része a klubé. A boxok értékesítése jól áll, a szerződéskötések folyamatban vannak, és van lehetőség a lounge-ban VIP-szék vásárlására is, ott is előre tudunk lépni. Létrehoztunk egy fehérvári klubkeretet, aki él a vásárlással, az a klub részese is lesz, plusz szolgáltatásokat kap a várostól. Nem titok, hogy ugyanezt a multicsarnok felé is el szeretnénk vinni. Nem tartom kizártnak, hogy megjelenik ez egyéb sportágnál is, mondjuk a kosárlabdában, de megjelenhet a kultúrában is. Szeretnénk ezt a klubrendszert, mint mecenatúrát továbbvinni a színház, vagy zenekarok irányába is.