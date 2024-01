Fehérvár FC – Budaörs

3-0 (1-0)

Gól: Ramor, Bors, Szabó B. (tizenegyesből)

Volt pikantériája a vidis lányok hétvégi edzőmeccsének, hiszen a Simple Női Liga két utolsó helyén álló, és a kiesés ellen küzdő együttes mérte össze erejét. Az Andorka Péter dirigálta fehérvári lányok már az első perctől domináltak, szervezett játékuk komoly mezőnyfölényt eredményezett. Ami nem mellékesen gólokkal is párosult. Ramor Korinna egy remek indítás után gurított a hálóba a kapus mellett, Bors Tímea egy kipattanót vágott vissza a hálóba, majd Szabó Bernadett a Simon Franciska által kiharcolt büntetőt értékesítette.

Ramor Korinna gurítja el a labdát a budaörsi kapuba

Fotó: Fehér Gábor



– Hasznos volt a felkészülési mérkőzés, mindenkit be tudtam cserélni. Sajnos, egyet kényszerből is változtatnom kellett, Bognár Petra térde sérült, kontakt nélkül, letapadhatott a lába – mesélte Andorka Péter, a Fehérvár FC vezetőedzője. – Szervezetten játszott a csapat, az akaratunk dominált. Úgy látom, hogy az őszhöz képest jobban együtt van a csapat. Vannak új, most még próbajátékon szereplő játékosaink, jelenlétük motiváló tényező. Ha leigazoljuk őket a Puskástól, sokat segíthetnek a bennmaradásért vívott harcban. A saját utánpótlásból felkerült Zuggó Boglárka jó iramban szállt be. Szabó Bernadett megint hozta a formáját, és Földvári Fanni játékával is elégedett voltam. Nem csak csapatszinten domináltunk, de az egyéni teljesítmények alapján is vannak többen, akik megütik azt a szintet, amivel benn lehet maradni az NB I-ben. A fiatalok is megállták a helyüket, kompakt volt a csapatom.

Szabó Bernadett stabilan, jó formában játszik

Fotó: Fehér Gábor



A Budaörs játéka nem változott a novemberi bajnokihoz képest, akkor is beálltak védekezni. Azonban az 1-1-es döntetlennel zárult meccsen kapufákat lőtt a Vidi és Szőcs Rékát találták meg a labdákkal.

– A Budaörs nem nyerhet meccseket a folytatásban, nekünk pedig hozni kell a Soroksár és az Astra elleni mérkőzéseket. A Haladással és a Szekszárddal pedig jó meccseket kellene játszunk. Ha nyerünk négy-öt mérkőzést bennmaradunk, ha kikapunk, kiesünk – mondta a tréner.

A Vidi szombaton 14 órakor az ugyancsak élvonalbeli Astra ellen vív felkészülési mérkőzést, hazai pályán.

A héten játékpercben és trehelésben is ugyanannyit kap mindenki, azt követően alakul ki, hogy a találkozókon milyen alap összeállításban szerepel majd a piros-kék hölgykoszorú.