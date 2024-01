Az OTP Bank Ligában a harmadik helyen telelő Fehérvár FC péntek este érkezett meg Umagba, ahol az első két napon esős időben tréningezett. Hétfőn már 6-8 fokot mutatott a hőmérő, a szél fújt, de a pályák használhatóak, füvön tud készülni a Vidi a minden igényt kielégítő umagi edzőközpontban. A piros-kékek 25 éves szélső védője, Gergényi Bence első edzőtáborát tölti a Vidivel.

– Fáradtnak érzem magam most. Elutazásunk előtt edzettünk Fehérváron, aztán buszra szálltunk, sokat utaztunk. Ráadásul az utóbbi napok a fizikális felkészítésről szóltak javarészt. Úgy gondolom, hogy jó munkát végeztünk, van izomláz rendesen, és úgy látom, mindenki belerakta a munkát. Próbáljuk azért szépen lassan a takitkai elemeket is belevinni a felkészülésbe – mesélt a tábor mindennapjairől a Zalaegerszegi TE együttesétől szeptemberben igazolt Gergényi Bence.

Hétfő délelőtt a konditeremben kezdett a csapat, erősítő gyakorlatokkal, majd a pályán inkább a futófeladatoké volt a főszerep. A délutáni pihenőt labdás edzés követte, párharcokat gyakoroltak, kettő a kettő elleni kisjátékokat vezényelt a szakmai stáb.

– Élvezhető edzés volt – nevetett Gergényi.

Gergényi Bence becsúszva szereli Zsótér Donátot a KTE elleni bajnokin

Forrás: fehervarfc.hu

Eddig sem volt rossz a hangulat a csapat háza táján, az edzőtábor összetartásai pedig tovább erősíthetik a kohéziót.

– Figyelnek rá az edzők, hogy legyenek közös programok is az edzések mellett. De amúgy is nagyon jó kis közösségünk van. Csak akkor vagyunk a szobánkban, amikor pihenő van, este van, aki dartsozik, van, aki ping-pongozik, de akadnak olyanok is akik X-Box-on fifáznak. Összegyűlnek a játékosok, csapatokba verődnek, aktívan töltik az estéket. A darts és a ping-pong a legnépszerűbb. Én a dartosokhoz tartozom. Vannak, akik nagyon jók, nem árulom el, kik dobálnak a legpontosabban.

Nem csak a kocsmasportok mennek Gergényi Bencének. Az őszi idény második felében kifejezetten jól futballozott, a Vidi alapemberévé vált a védelem bal oldalán.

– Már amikor ideérkeztem, már akkor tudtam, hogy jól döntöttem. Nem akartam elhinni, hogy ilyen lehetőségekkel bíró és ilyen játékoskerettel rendelkező csapat ennyire gödörbe kerüljön. Tudtam, hogy ennek a rossz szériának meg kell fordulnia, úgy érzem, nagyon jókor érkeztem. Új irányba indult a csapat, szerencsés vagyok, hogy ennek részese lehetek. Próbálom megragadni minden egyes alkalommal a lehetőséget, hogy bizonyítsam azt, hogy itt a helyem. Nem vagyok lelkizős típus, nem kell, hogy spannoljam magam a mérkőzésekre, de minden meccs után visszanézem a játékomat és próbálom reálisan értékelni a teljesítményem. Tudom, hogy mikor hibáztam és mikor oldottam meg jól a szituációkat. Szeretem visszanézni ezeket. Igyekszem ezekből erőt meríteni.

Arra nem emlékszik pontosan, mikor vált erősségéve a nagy bedobás, ami bővíti a variációs lehetőségeket a Vidi támadótaktikájában.

– Kiskorom óta elég nagyot dobok, nem készültem rá kifejezetten soha, így születtem.

Pénteken 12 órakor a Hajduk Split elleni edzőmeccsel zárja első horvátországi edzőtáborát a Vidi.

– Mindig várjuk az első felkészülési mérkőzést. Megfelelően kipihente magát a társaság a szünetben, már hiányzik nekünk a meccs. De még előbb dartsban kell helyt állnom – mosolygott Gergényi Bence, s csatlakozott az umagi szálloda társalgójában versengő Vidi-játékosokhoz.