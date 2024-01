Már jó néhány éve érett ez a siker, hiszen azzal a ténnyel senki sem vitatkozhat, a magyar jégkorong legjobb csapata az ICEHL-es Hydro Fehérvár AV19. Más kérdés, hogy ezt 2019 óta a Magyar Kupában nem sikerült bebizonyítani, de ebben az esztendőben megtört az átok, rendkívül magabiztos teljesítménnyel megnyerte az aranyérmet a Volán. A hétvégi sikerek egyik motorja Mihály Ákos volt, aki mindkét mérkőzésen ponterősen játszott, a DAB és a BJAHC kapuját is bevette.

– Megkapom a bizalmat az edzői stábtól, és próbálok élni is vele. Ehhez nyilván hozzájárulnak a csapattársaim és a sortársaim. Négy ezüst után szerettem volna már egy aranyat. Nekünk magyaroknak és a klubnak is fontos a kupa, a légiósoknak is próbáljuk átadni ezt. Végre négy év után a szurkolóinkat is meg tudtuk örvendeztetni egy első hellyel. Egész szezonban nagy támogatást kapunk tőlük, a döntőre is nagyon sokan eljöttek, győzelmekkel igyekszünk megköszönni a szurkolást. Már a szezon eleje óta beszéltük, hogy az elmúlt évek szenvedése után jó lenne idén már megnyerni a kupát. Az idei jó brigád az edzői stábbal kiegészülve, mindenki beleáll az adott feladatba, de ez látszódik az egész idényünkön is. Ezen a hétvégén semmi mást nem akartunk, csak az aranyat, az első perctől úgy játszottunk, hogy ez a jégen is látszódjon – nyilatkozta lapunknak Mihály Ákos.

– – Nagyon sokat jelent nekem ez az aranyérem, ahogy az a lehetőség is, hogy vezethetem ezt a csapatot. Le a kalappal a srácok előtt, büszke vagyok rá, ahogyan az egész bajnokságba, és a Magyar Kupába beleálltak. Ezt az eredmények is igazolják, jó kis csapatunk van. A góllövéssel szerencsére a bajnokságban sem állunk hadilábon általában. A BJA gyorsan játszott, és ez nekünk feküdt, a oda-vissza hokihoz vagyunk hozzászokva, rengeteg gyors átállással támadásból védekezésbe, és védekezésből támadásba. Erre felkészültünk, szép gólokat szereztünk jó pillanatokban, mindig tudtunk egyből reagálni, ha az ellenfél betalált. Eredményesek voltunk emberhátrányban is, az is fontos momentum volt – összegzett Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

– Nagyon fontos volt, hogy az elején megszerezzük a vezetést. Az elmúlt években ez is probléma volt, hogy mindig hátrányba kerültünk. Ma ez fordítva történt, ez alapozta meg a fölényes sikerünket. A szurkolóink az elmúlt években is mellettünk álltak, mindig ott vannak mellettünk, le a kalappal előttük. Örülök, hogy pont Duduval sikerült ezt megnyernünk. Mindenkinek egy kicsit megkönnyebbülés, hiszen ha az élen végzünk a kupában, akkor abban semmi meglepő nincs, de ha elveszítjük, akkor mindenkitől ezt hallgatjuk. Lőttünk 14 gólt két mérkőzés alatt, örülök, hogy a csapat profin állt ehhez a hétvégéhez. Mostantól újra a bajnokságra koncentrálunk, a célunk az első két hely megszerzése az alapszakaszban. Kedden pont a rivális ellen játszunk – mondta Hári János.

A fehérvári szurkolók kiváló hangulatot teremtettek

Forrás: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

Nem is akármilyen rivális ellen, hiszen kedd este a Red Bull Salzbrg otthonában lép jégre a Fehérvár, a két csapatot jelenleg kettő pont választja el egymástól, a második helyen álló Volán van lépéselőnyben jelenleg. Egy győzelem még közelebb hozhatná a vágyott alapszakaszbeli helyezést, azaz a második helyet. A Magyar Kupában szerzett arany nagy lökést adhat a gárdának.

– Jól kezdtünk, ez volt a kulcs, a korábbi években ez hiányzott a Magyar Kupában. Megérdemelte a közönségünk ezt az aranyérmet, végig buzdítottak minket, jó volt velük együtt ünnepelni.

Fontos mérkőzés lesz a keddi, hiszen a második hely felé egy fontos lépést tehetünk egy győzelemmel. Idegenen mindig nehéz a Salzburg ellen, nem sűrűn nyerünk ott. Az itt szerzett pozitív hullámot kell majd tovább vinnünk magunkkal, szeretnénk minél feljebb végezni, hogy hamarabb tudjunk választani majd a rájátszásban – nyilatkozta Stipsicz Bence.