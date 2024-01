Az oroszlányi Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok évek óta a település nevéhez méltóan igazi oroszlánbarlangnak számít, ám idén valahogy nem kapta el a fonalat a vendéglátó, és a kiesés szélére sodródott, mindössze a 13. helyen tanyázik, egy ponttal megelőzve a sereghajtó Budapest Honvédot. Így aztán nem lehetett azon csodálkozni, hogy úgy indította a klub a januárt, hogy vezetőedzőt cserélt, és az addigi szakvezető, Simon Petrov helyére Váradi Kornélt szerződtette. Első, közös mérkőzésüket végig hátrányban játszva elvesztették a Zalakerámia ZTE otthonában, úgyhogy saját szurkolótáboruk előtt az Alba ellen debütált Váradi. Azzal természetesen tisztában voltak a fehérváriak, hogy edzőváltás után hatványozottabban szeretne ellenfelük bizonyítani, így aztán nehéz csatára számítottak Alejandro Zubillaga vezetőedzővel az élen.

Isiah Philmore hajszálpontos triplájával indult az összecsapás, majd James Dickey ziccere is behullott a hazai kosárba. A 3. percben Philmore újabb duplájával magabiztos 7-0-as előnyt kovácsolt az Alba, és erre csupán büntetőkből tudott válaszolni Imran Polutak. Váradi Kornél 2-12-nél unta meg csapata eredménytelen játékát, időt kért, és beküldte Thomas Khalidot John Junior Avelon helyére. A fehérváriak előnyük birtokában még azt is megengedhették maguknak, hogy Siyani Chambers elszórjon egy hármast, mert utána Vojvoda Dávid tízpontosra növelte vezetésüket, 6-16. Balsay Ádám hármasa javított valamelyest a vendéglátók mérlegén, a 6. percben talált be a korábban az Albában pallérozódó hátvéd, 11-19. Próbált kapaszkodni az OSE, és a negyed hajrájához kanyarodva Ruják András büntetői után lőtávolon belülre is került, (19-22), de utol már nem tudta érni vendégeit ebben a negyedben.

A folytatásban viszont Kyle Riddley sikeres hárompontosa talált utat az Alba kosarába, és ezzel megint igen közel kerültek egymáshoz a felek, 26-28. Philmore ezután mentette az egyenlítéstől csapatát, de ismételten a nyakukban lihegett a házigazda Riddley dupláját kövezően, 32-33. A 14. percben Thomas jól célzott, és végül ebből lett egál, és nagy sóhajtás hazai részről, de igazán Riddley kosara hozta meg az OSE szurkolók hangját, 37-35. Zubillaga időkérése jókor jött, és Dickey egy perccel később fordított. Más kérdés, hogy ezzel még egyáltalán nem volt kinn a vízből a kék-fehér legénység, mert folyamatosan nyomás alatt tartotta őket a hazai gárda, és Deandre Gholston pillanatok alatt öt pontot szórt be a kosarukba, 44-40. A 17. percben Philmore zicceréből sikerült ismét behozni az Oroszlányt, de a szünetre a hazaiak mehettek némileg elégedettebben négypontos vezetésük birtokában.

A pihenő után, közel egy perc elteltével Vojvoda kosara vitte közelebb ellenfeléhez az Albát. Ezt nem hagyta annyiban az OSE, és a rendkívül agilis Thomas büntetőivel megint távolabbra kerültek a fehérváriak riválisuktól, 61-54. Vojvoda vette hátára a csapatot, gyorsan berámolt két duplát, így a 24. percben újra lehetett számolgatni. Aztán amint megérezte a bajt az OSE rögtön reagált, és visszaállította a korábbi különbséget, 65-58. Futott az eredmény után a Fehérvár, de mindig volt egy légiós, aki kisegített hazai oldalon. Azonban Anthony Roberts és Takács Milán nemcsak ledolgozták a hátrányt, hanem a 28. percben hosszú idő után újra vezetett az Alba, 67-70. A záró negyed előtt pedig még kicsikarta az egy kosárnyi előnyt a vendéglátó John Junior triplájával, 74-72.

Lendületesen indította ezt a játékrészt a fehérvári együttes, sokadszor a mérkőzésen kiegyenlített, sőt Roberts triplájával kiharcolta a vezetést is a 33. percben, 76-79. Sőt ezt megerősítve betalált Chambers duplából és hármasból egyaránt, és rögtön szebben mutattak az eredményjelzőn látottak, 76-84. Innentől láthatóan a hazai kezek megremegtek, még feljebb tornászták a látogatók a távolságot, és végül biztosan nyerték a találkozót.

Jegyzőkönyv:

MVM-OSE Lions – Arconic-Alba Fehérvár 88-106 (23-28, 33-24, 18-20, 14-34)

Oroszlány, Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok

Vezette: Benczur Tamás, Győrffy Pál Attila, Kapusi Gábor.

MVM-OSE Lions: Riddley 20/9, Balsay 3/3, Gholston 19/3, John Jr. 5/3, Polutak 10. Csere: Illés, Thomas 27/6, Ruják 4, Árva-File. Vezetőedző: Váradi Kornél

Arconic-Alba Fehérvár: Chambers 22/18, Kass 5/3, Barnett 8, Philmore 17/6, Dickey 10. Csere: Vojvoda 20/6, Takács Milán 3/3, Roberts 21/9, Balogh M. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga