Egy bajnokságban elérni a száz lejátszott mérkőzést mindig nagy szó, hát még ha csak 21 éves valaki. Ambrus Csongor, a FEHA19 és a Hydro Fehérvár AV19 támadója a Dunaújvárosi Acélbikák elleni vármegyei rangadón húzta magára századik alkalommal a Fehérvár mezét az Erste Ligában. A kérdést rögtön nekiszegeztem, emlékszik-e még az első találkozójára?

– Persze, hogy emlékszem, pont egy erdélyi túrán vettünk részt a bajnokság kezdetén, az első ellenfél a Csíkszereda volt. Akkor ott olyan érzés volt, mintha más dimenzióba kerültem volna. Előtte már más Erste Ligás csapatokkal játszottunk ugyan felkészülési mérkőzéseket, de amikor oda megérkeztünk, azt hittem, ez egy másik sport. Covid után voltunk, szint telt ház fogadott minket, nagyon izgultam, hiszen otthoni környezetben is játszottam – emlékezett vissza a csíkszeredai születésű Ambrus Csongor, majd visszakanyarodott a 100 bajnokijára. – Nagyon örülök neki, hogy fiatal korom ellenére már ennyire mérkőzést játszhattam a felnőttek között. Azonban most az volt a legfontosabb a Dunaújváros ellen, hogy sikerült nyernünk, egy kilenc mérkőzés óta tartó nyeretlenségi szériát megszakítottunk. Nagyon hosszú volt ez az időszak, rossz érzés volt, hogy hiába dolgoztunk, folyton kikaptunk, ezt nehéz feldolgozni.

A siker nem adta könnyen magát, hiszen a DAB két harmad után 2-0-ra vezetett. Aztán jött Falus, majd távolról Ambrus, és egalizáltak a kék-fehérek. Ezt követően a büntetőkig mentek el a csapatok, ahol a FEHA19 bizonyult jobbnak. A fehérvári fiatalokra ráfért a győzelem, hiszen ebben a már említett kilenc mérkőzéses negatív szériában több alkalommal is közel álltak a sikerhez.

– Láttuk, hogy amiket csinálunk, azok jó dolgok, szoros mérkőzéseket játszottunk többnyire, vezettünk is jó pár alkalommal, de az utolsó lépés, az utolsó kocka a kirakósból hiányzott. Többször ott voltunk a siker kapujában, de a végén nem nyertünk, kaptunk ki hosszabbításban és büntetőkkel is. Nem csak a csapat, személy szerint is nehezen éltem ezt meg, mindenki nyerni akar, mi is.

Még időben jött az önbizalmat erősítő győzelem, hiszen az alapszakasz hajrájánál tart az Erste Liga, minden pontnak jelentősége van. A FEHA19 jelenleg az utolsó helyen áll, de lőtávolban van a kilencedik DAB, a Debrecen már több mint tíz ponttal tart előrébb. A „titánok” szerdán útra keltek és Erdély felé az irányt, csütörtökön a Csíkszereda, pénteken a Brassó, míg vasárnap a Gyergyó ellen lépek pályára 17.30-tól.

– A DAB-hoz kezdünk felzárkózni, de a célunk a Debrecen beérése volt. Lépésről lépésre akarunk haladni, először egy eredményes erdélyi túrát szeretnénk teljesíteni, pontokat elhozni. Biztos, hogy jót tesz a csapathangulatnak ez az utazás, együtt leszünk, a Dunaújváros elleni mérkőzés pedig még egy plusz löketet is adott nekünk. Bízom benne, hogy elhisszük, igenis tudunk nyerni és pontokat hazahozni.